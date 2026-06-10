Захарова заявила о планах Европы отправить украинских беженцев воевать

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об изменении отношения европейцев к приезжим, передает радио Sputnik.

По ее словам, ранее западные страны радушно принимали приезжих с Украины, однако теперь активно пытаются выдворить гостей.

«То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт», – подчеркнула дипломат.

В мае финские журналисты сообщали о готовности переселенцев браться за любой труд ради получения рабочего вида на жительство. Люди идут на такие шаги, чтобы избежать возвращения на Украину после окончания сроков временной защиты.

В марте польские власти существенно урезали социальные льготы для украинцев. Бесплатная медицина стала доступна исключительно при наличии страховки и уплаты взносов. Бесплатное жилье теперь предоставляется лишь на короткий срок самым уязвимым категориям граждан.

Ранее власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты украинских граждан призывного возраста.

Страны Европы рассматривают возможность исключения военнообязанных украинцев из системы временного убежища.

Российские силовые структуры сообщили о намерении Евросоюза возвращать мужчин на родину для передачи в военкоматы.