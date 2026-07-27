Ученая Жукова: Русский и английский языки показали разницу в выражении эмоций

Tекст: Алексей Дегтярёв

Исследователи Новгородского государственного университета изучили фразеологизмы русского и английского языков, выявив особенности национального характера, рассказала Жукова «Газете.Ru».

Эксперты пришли к выводу, что русские склонны выплескивать эмоции, не зная меры в радости и горе, в то время как англичане предпочитают скрывать страсти.

Жукова выделила 10 фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. В английском языке оказалось больше выражений для описания страха (312 против 157), гнева (246 против 133), радости (255 против 101) и печали (171 против 94). При этом русские фразеологизмы отличаются большей яркостью и образностью, чаще описывая внешние признаки чувств.

«Русские переживают эмоции телом, физически, англичане – рационально, ментально. Тягостное состояние в большей степени у русских, и облегчение ощутимее», – рассказала Жукова.

Ученые отметили, что выражение «гора с плеч свалилась» передает физическую тяжесть, тогда как английский аналог описывает ментальный груз, покидающий разум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал пополнение списка нормативных словарей русского языка фразеологическим изданием.

В начале июня русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности.

Президент Владимир Путин поручил оказывать содействие продвижению русского языка для межнационального общения.