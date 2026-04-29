Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.4 комментария
Маск предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора
В рамках судебного процесса против компании OpenAI американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта по сценарию культового фильма «Терминатор».
Американский предприниматель Илон Маск в суде по иску против компании OpenAI выразил опасения, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества, как в голливудском фильме «Терминатор», передает ТАСС.
«Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил бизнесмен.
Маск рассказал, что в 2015 году он обсуждал с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом способы защиты технологий от злоумышленников. Тревога миллиардера возросла после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем, который обвинил его в том, что он ставит интересы людей выше будущих цифровых форм жизни.
В марте 2024 года Маск подал судебный иск против OpenAI и Альтмана. Миллиардер считает, что стремление компании к коммерческой выгоде, поддерживаемое корпорацией Microsoft, нарушает первоначальное соглашение от 2015 года, которое он подписывал в качестве соучредителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году американский предприниматель оценил вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в 10–20%.
Позже бизнесмен предсказал превосходство нейросетей над человеческим разумом к концу 2025 года.
Из-за смены некоммерческого статуса компании OpenAI миллиардер потребовал через суд многомиллиардную компенсацию.