Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.