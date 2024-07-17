Tекст: Дмитрий Бавырин

Собирать украинцев в дивизии и отправлять их на восточный фронт для борьбы с Россией – это для немцев почти как национальная традиция. Два раза уже так делали – в обе мировые войны. Обе закончились для немцев скверно, но в Германии считают, что где два, там и три, благо «ухилянтов» (уклонистов) с Украины в ФРГ набралось уже как минимум на 20 дивизий.

Идея давно витала в воздухе, а активнее всех ее продвигал депутат Бундестага от ХДС (партия Ангелы Меркель) Родерих Кизеветтер. Однако Кизеветтер для Германии – особый случай. Русофоб, «ястреб», лоббист НАТО и скорее даже британский, чем американский агент, он создавал много шума и слыл одним из самых воинственных в Бундестаге, но слишком важной роли в партии не играл. Лаял на слона.

Совсем другое дело Маркус Зедер – глава Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии и министр-президент этой земли, крупнейшей по площади и одной из богатейших в Германии. ХСС бессменно правит в регионе с конца 1940-х годов, на федеральном уровне находясь в альянсе с ХДС. То есть ХСС – это как будто баварский филиал ХДС, но в то же время самостоятельная партия, в числе принципов которой прагматизм, хозяйственность и интересы избирателя «на земле».

Все эти принципы противоречили той «войне санкций», которая началась между Россией и Евросоюзом в 2014 году. В ХСС не только выступали против препятствий для бизнеса, но и вели параллельную дипломатию с Москвой. Например, предшественник Зедера Хорст Зеехофер неоднократно летал в Россию и принимал у себя российских чиновников, из-за чего конфликтовал с Ангелой Меркель.

Баварцы любили не Россию, но деньги, которые приносила торговля с ней. А интересы местного избирателя, как уже было сказано, партию ХСС всегда волновали гораздо больше, чем интересы Берлина. Еще более откровенно Зеехофер противостоял Меркель по вопросу миграции в ФРГ, что не особенно мешало ему занимать пост главы федерального МВД в последние годы ее канцлерства.

После начала СВО «особая позиция» по России у баварцев будто бы не прослеживалась, но на самом деле была: они не лезли на первый план с предложениями погрузиться в украинскую авантюру еще глубже и потратить на нее еще больше денег. Это их отличие от ХДС, члены которой критикуют нынешнее правительство Германии за «нерешительность» в деле поставок оружия ВСУ и еще недавно требовали передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Кизеветтер с его русофобской риторикой органично вписывался в партийное безумие ХДС.

Хотя политику нынешних властей – коалиции «зеленых», либералов и СДПГ канцлера Олафа Шольца – в отношении России и Украины ни в коем случае нельзя назвать разумной, инициативы со сборкой и отправкой украинских дивизий на восточный фронт там зарубали на корню: Германия, мол, страна, где люди могут чувствовать себя защищенными. «Ухилянты» с облегчением выдыхали.

Теперь кизеветтерский (читай – британский) лозунг о помощи Киеву с отловом уклонистов перехватил осторожный и хозяйственный Зедер. В интервью газете Munchner Merkur он заявил, что Берлин пойдет на это при двух условиях: Киев сам попросит, а блок ХДС-ХСС вернется к власти.

Киев точно попросит, поскольку устал намекать. В войсках острая нехватка кадров, однако идеи о том, как усложнить жизнь украинцам призывного возраста за пределами Украины (от лишения документов до автоматического начисления штрафов), работают плохо: уже вступившие (ногами) в НАТО и Евросоюз украинцы умирать за остальную Украину не хотят.

Что же касается возвращения ХДС-ХСС к власти, это наиболее вероятное развитие событий 2025 года, когда в Германии состоятся очередные выборы в Бундестаг. Правящая коалиция непопулярна, и в первую очередь потому, что помогала Украине слишком много.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с принципиально другим подходом к Москве и Киеву имеет сугубо теоретические шансы на власть: может быть когда-нибудь, но не в следующем году. «Казус Марин Ле Пен», чья партия проиграла выборы во Франции, лишнее тому подтверждение. В Германии, конечно, абсолютно другая политическая система, но уровень популярности АдГ хотя и высок, в полтора раза меньше, чем у «Национального объединения» Ле Пен. Самая популярная сила в Германии сейчас – это как раз ХДС-ХСС, а отнюдь не националисты.

Обещание Зедера – это по сути предвыборное обещание и новый лозунг, с которым консерваторы пойдут на Берлин. Раз он объявляет о новой политике так уверенно, значит, вопрос уже решен, а после того, как Германия создаст прецедент с выдачей «ухилянтов» Киеву (с выдачей, стоит подчеркнуть, на убой), ее примеру наверняка захотят последовать и другие страны Евросоюза.

Мотивы Зедера и штатного русофоба ХДС Кизеветтера явным образом различаются. Если один выступает как «ястреб» и лоббист англосаксов, то другой – как национал-эгоист, чьи идеи обращены не к НАТО, а к электорату: сотни тысяч мигрантов с Украины, осевших в Германии, раздражают немцев нежеланием искать работу. Неслучайно в том же интервью Зедер заявил о «скептическом настрое» ХСС насчет автоматического права граждан Украины на получение пособий.

Последней каплей, вполне возможно, стал чемпионат Европы по футболу.

Толпы украинских болельщиков (по большей части мужчин призывного возраста с национальной атрибутикой) одновременно вышли на улицы и осели в барах, показав, как их много – и что они не хотят умирать на восточном фронте, предпочитая, чтобы умирали менее везучие граждане Украины, а немцы за все это платили (в деньгах немцы и так платят больше, чем любой другой народ ЕС).

Эта тонкость в мотивации политиков из ХДС и ХСС занятна, но незначительна: ни для тех «ухилянтов», которых отправят на фронт, ни для России, которой противостоит широкий альянс украинских, европейских и американских политиканов.

В следующем году Германия вдвое сократит финансирование военной поддержки Украины, так как превысила пределы своих возможностей в прошлом году. Но общий план у НАТО (а значит, и Германии, и ее системных партий типа ХСС) тот же: продлевать военный конфликт как можно дольше, ослабляя тем самым Россию и ожидая «окна возможностей» – момента, когда она ослабнет критично.

Украина в этом плане – средство борьбы и расходный материал. Ее стачивают о стратегического противника, подбадривая к тому, чтобы продолжать терять людей и территории. Если кто-нибудь думал, что «война до последнего украинца» – это российский нарратив и «просто метафора», хозяйственный баварец Зедер вынужден их огорчить: это тоже планы на будущее. На следующий год.