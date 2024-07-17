В Германии нашли способ избавиться от украинцев

  • Новость часаРоссия национализировала связанные с производителем водки «Хортица» компании
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польская контрразведка: Экс-министр обороны Польши раскрыл план «на случай нападения России»
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    Нанесен ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» с Россией
    Пенсионерка написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве
    Лукьянов: Приход Трампа усложнит политический ландшафт Европы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    7 комментариев
    17 июля 2024, 16:20 • В мире

    В Германии нашли способ избавиться от украинцев

    В Германии нашли способ избавиться от украинцев
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Как сообщают западные СМИ, в следующем году Берлин сократит военную поддержку Украины вдвое. В то же время, как обещают германские политики, Киеву помогут вернуть в страну уклонистов, скрывшихся от мобилизации и не желающих умирать за Владимира Зеленского. Таким обещаниям стоит верить: «ухилянты» с Украины сильно надоели Германии.

    Собирать украинцев в дивизии и отправлять их на восточный фронт для борьбы с Россией – это для немцев почти как национальная традиция. Два раза уже так делали – в обе мировые войны. Обе закончились для немцев скверно, но в Германии считают, что где два, там и три, благо «ухилянтов» (уклонистов) с Украины в ФРГ набралось уже как минимум на 20 дивизий.

    Идея давно витала в воздухе, а активнее всех ее продвигал депутат Бундестага от ХДС (партия Ангелы Меркель) Родерих Кизеветтер. Однако Кизеветтер для Германии – особый случай. Русофоб, «ястреб», лоббист НАТО и скорее даже британский, чем американский агент, он создавал много шума и слыл одним из самых воинственных в Бундестаге, но слишком важной роли в партии не играл. Лаял на слона.

    Совсем другое дело Маркус Зедер – глава Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии и министр-президент этой земли, крупнейшей по площади и одной из богатейших в Германии. ХСС бессменно правит в регионе с конца 1940-х годов, на федеральном уровне находясь в альянсе с ХДС. То есть ХСС – это как будто баварский филиал ХДС, но в то же время самостоятельная партия, в числе принципов которой прагматизм, хозяйственность и интересы избирателя «на земле».

    Все эти принципы противоречили той «войне санкций», которая началась между Россией и Евросоюзом в 2014 году. В ХСС не только выступали против препятствий для бизнеса, но и вели параллельную дипломатию с Москвой. Например, предшественник Зедера Хорст Зеехофер неоднократно летал в Россию и принимал у себя российских чиновников, из-за чего конфликтовал с Ангелой Меркель.

    Баварцы любили не Россию, но деньги, которые приносила торговля с ней. А интересы местного избирателя, как уже было сказано, партию ХСС всегда волновали гораздо больше, чем интересы Берлина. Еще более откровенно Зеехофер противостоял Меркель по вопросу миграции в ФРГ, что не особенно мешало ему занимать пост главы федерального МВД в последние годы ее канцлерства.

    После начала СВО «особая позиция» по России у баварцев будто бы не прослеживалась, но на самом деле была: они не лезли на первый план с предложениями погрузиться в украинскую авантюру еще глубже и потратить на нее еще больше денег. Это их отличие от ХДС, члены которой критикуют нынешнее правительство Германии за «нерешительность» в деле поставок оружия ВСУ и еще недавно требовали передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Кизеветтер с его русофобской риторикой органично вписывался в партийное безумие ХДС.

    Хотя политику нынешних властей – коалиции «зеленых», либералов и СДПГ канцлера Олафа Шольца – в отношении России и Украины ни в коем случае нельзя назвать разумной, инициативы со сборкой и отправкой украинских дивизий на восточный фронт там зарубали на корню: Германия, мол, страна, где люди могут чувствовать себя защищенными. «Ухилянты» с облегчением выдыхали.

    Теперь кизеветтерский (читай – британский) лозунг о помощи Киеву с отловом уклонистов перехватил осторожный и хозяйственный Зедер. В интервью газете Munchner Merkur он заявил, что Берлин пойдет на это при двух условиях: Киев сам попросит, а блок ХДС-ХСС вернется к власти.

    Киев точно попросит, поскольку устал намекать. В войсках острая нехватка кадров, однако идеи о том, как усложнить жизнь украинцам призывного возраста за пределами Украины (от лишения документов до автоматического начисления штрафов), работают плохо: уже вступившие (ногами) в НАТО и Евросоюз украинцы умирать за остальную Украину не хотят.

    Что же касается возвращения ХДС-ХСС к власти, это наиболее вероятное развитие событий 2025 года, когда в Германии состоятся очередные выборы в Бундестаг. Правящая коалиция непопулярна, и в первую очередь потому, что помогала Украине слишком много.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с принципиально другим подходом к Москве и Киеву имеет сугубо теоретические шансы на власть: может быть когда-нибудь, но не в следующем году. «Казус Марин Ле Пен», чья партия проиграла выборы во Франции, лишнее тому подтверждение. В Германии, конечно, абсолютно другая политическая система, но уровень популярности АдГ хотя и высок, в полтора раза меньше, чем у «Национального объединения» Ле Пен. Самая популярная сила в Германии сейчас – это как раз ХДС-ХСС, а отнюдь не националисты.

    Обещание Зедера – это по сути предвыборное обещание и новый лозунг, с которым консерваторы пойдут на Берлин. Раз он объявляет о новой политике так уверенно, значит, вопрос уже решен, а после того, как Германия создаст прецедент с выдачей «ухилянтов» Киеву (с выдачей, стоит подчеркнуть, на убой), ее примеру наверняка захотят последовать и другие страны Евросоюза.

    Мотивы Зедера и штатного русофоба ХДС Кизеветтера явным образом различаются. Если один выступает как «ястреб» и лоббист англосаксов, то другой – как национал-эгоист, чьи идеи обращены не к НАТО, а к электорату: сотни тысяч мигрантов с Украины, осевших в Германии, раздражают немцев нежеланием искать работу. Неслучайно в том же интервью Зедер заявил о «скептическом настрое» ХСС насчет автоматического права граждан Украины на получение пособий.

    Последней каплей, вполне возможно, стал чемпионат Европы по футболу.

    Толпы украинских болельщиков (по большей части мужчин призывного возраста с национальной атрибутикой) одновременно вышли на улицы и осели в барах, показав, как их много – и что они не хотят умирать на восточном фронте, предпочитая, чтобы умирали менее везучие граждане Украины, а немцы за все это платили (в деньгах немцы и так платят больше, чем любой другой народ ЕС).

    Эта тонкость в мотивации политиков из ХДС и ХСС занятна, но незначительна: ни для тех «ухилянтов», которых отправят на фронт, ни для России, которой противостоит широкий альянс украинских, европейских и американских политиканов.

    В следующем году Германия вдвое сократит финансирование военной поддержки Украины, так как превысила пределы своих возможностей в прошлом году. Но общий план у НАТО (а значит, и Германии, и ее системных партий типа ХСС) тот же: продлевать военный конфликт как можно дольше, ослабляя тем самым Россию и ожидая «окна возможностей» – момента, когда она ослабнет критично.

    Украина в этом плане – средство борьбы и расходный материал. Ее стачивают о стратегического противника, подбадривая к тому, чтобы продолжать терять людей и территории. Если кто-нибудь думал, что «война до последнего украинца» – это российский нарратив и «просто метафора», хозяйственный баварец Зедер вынужден их огорчить: это тоже планы на будущее. На следующий год.

    Главное
    Минобороны показало видео возвращения российских военнослужащих из плена
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
    Одесские партизаны за ночь сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ
    Против растоптавшего христианский крест дагестанского блогера завели дело

    Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

    У лидера киевского режима Владимира Зеленского «начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам». Такими словами политологи описывают причины целой серии скандалов, спровоцированных украинским руководством с ключевыми державами Глобального Юга. Как именно и почему Зеленский оскорбил руководство Китая и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      4 комментария
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      7 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............