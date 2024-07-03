Национальным интересом Германии стала жизнь победнее

Tекст: Дмитрий Бавырин

Германия по-прежнему остается одной из наиболее богатых и развитых стран мира, но отчетливо вступила в период затягивания поясов: перестраиваясь под новую эру, ее экономика обрастает признаками нужды. Пока еще не вопиющих, но их уже много – и они повсюду.

Число магазинных краж возросло за год почти на четверть: жители ФРГ пронесли мимо кассы продуктов более чем на 4 млрд евро, заодно лишив казну налоговых поступлений на 560 миллионов.

Берлин стал грязным и затхлым местом с ветшающей инфраструктурой. Он и прежде выделялся среди крупных городов ФРГ далеко не в лучшую сторону, но теперь деградация столицы сильнее режет глаза и ноздри.

В ресторанах и кафе гарнир предлагают заказать за отдельную плату, что вроде бы совсем мелочь (некоторые народы всегда так жили), но утяжеляет инфляционную усталость и противоречит традициям немецкого семейного ужина.

Все это частички явления, которое в стране называют krisenmodus (кризисный режим). О его природе много споров, как и о том, что стало главной причиной – конфликт со столь важным партнером, как Россия, усугубленный необходимостью спускать десятки миллиардов в украинскую черную дыру, или стагнация модели в меркелевский период, когда приоритетом было хорошо кушать и ничего не менять, а необходимые, но непопулярные реформы откладывались.

Но то, что krisenmodus точно есть, уже никто не отрицает, хотя какое-то время его пытались списывать на «российскую пропаганду». Осознано и то, что кризисный режим установился надолго.

«Возврата к старым-добрым временам не будет», – говорит, как режет, канцлер Олаф Шольц. Жить похуже – таков теперь немецкий национальный интерес.

Это буквально следует из слов другого столпа немецкой власти – главы МИД Анналены Бербок. Выступая в Федеральной академии по политике безопасности, она назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии.

Таким образом Бербок оппонировала тем немцам, кто резонно полагает, что многомиллиардная помощь Украине это благотворительность. На самом деле, заявила министр, это инвестиции в безопасность Германии, а безопасность несомненная национальная ценность.

«Безопасность – это не нечто само собой разумеющееся. Мы должны инвестировать в нашу безопасность, за безопасность надо платить», - подчеркнула она.

Воробей – птица, дуб – дерево, Волга впадает в Каспийское море, а за безопасность надо платить. И немцы платят, много платят: в абсолютных цифрах они по помощи Киеву – первые в Европе. Но стало ли от этого у Германии больше безопасности? Очевидно, что нет.

Страна, которая готовится вернуть призывную армию, на несколько порядков увеличивает оборонный бюджет в условиях нехватки средств и повторяет пропагандистский миф о грядущем нападении России на НАТО, точно не чувствует себя в безопасности. В области безопасности у Германии тоже - krisenmodus.

Видимо, настоящий национальный интерес немцев все-таки чем-то другом. Просто им страшно не повезло в том, что их властями этот интерес был понят превратно.

Защищать национальные интересы бывает сложно, понимать их проще. У каждой страны они разные, но в среднем по планете национальный интерес – это быть достаточно сильным, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию, и использовать данные тебе географией и историей преимущества с целью обогащения.

Преимуществом Германии была роль главной экономики ЕС, которую поддерживала плотная спайка с Россией как с большим рынком, территорией прибыльных инвестиций и поставщиком дешевых трубопроводных энергоресурсов, помогавших немецкой промышленности оставаться прибыльной.

По неслучайному совпадению, пока это удавалось, с безопасностью у ФРГ тоже все было в порядке. Сэкономленные на ней средства (и в случае Германии – средства немалые) направлялись на социальные программы, многие из которых теперь свернуты и ассоциируются с той самой «старой-доброй» жизнью.

Отсюда следует, что национальным интересом Германии было ни в коем случае не допустить военного конфликта, подобного российско-украинскому. Или – оперативно и надежно урегулировать его, если он все-таки начался. И уж как минимум, любой ценой оставить этот конфликт в рамках локального, не допустив, чтобы он перерос во вторую холодную войну.

Но немецкие власти понимали национальный интерес как сохранение военно-политического союза с США на любых условиях. В итоге вышло так, как и должно было выйти – Германия в ущерб самой себе защищают национальные интересы Америки, которые, помимо прочего, в том, чтобы война в Европе – продолжалась, Россия – слабела, а ее спайка с Германией была надежно разрушена. Во всех кризисных ситуациях Берлин поступал так, как хотел того Вашингтон, будто собственных интересов у него вообще не было.

Германия поддержала госпереворот на Украине. Отказалась дать Москве гарантии неприсоединения Киева к НАТО. Позволяла Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому уклоняться от выполнения Минских соглашений, а после, устами Ангелы Меркель, и вовсе заявила, что это была одна сплошная уловка, призванная выиграть время ради вооружения ВСУ.

Расчет всегда был на то, что Россия испугается дать по-настоящему жесткий ответ. Расчет не оправдался.

После начала СВО Германия вошла в антироссийскую коалицию и действовала так, чтобы военная операция Москвы затянулась. Она безропотно утверждала самые болезненные для самой себя санкции и даже не интересовалась, кто взорвал «Северный поток», по которому поставлялся газ для немецкой промышленности. А теперь, когда стало ясно, что ставка Запада на военный разгром РФ не сыграла, вновь делают все для того, чтобы противостояние перешло в хроническую стадию и продолжало выкачивать из ФРГ ресурсы.

«Германия никогда не поддержит такой мир, который подразумевает капитуляцию Украины», – заявил Шольц, выступая в Бундестаге.

Другого варианта мира, кроме капитуляции Украины, вообще-то не просматривается. Значит, слова Шольца надо понимать так: даже тогда, когда для России все закончится, немцы продолжат головой об стенку биться и сжигать свои евро в украинской печурке.

В этом их национальный интерес. То есть, разумеется, это национальный интерес США, но для германской элиты это теперь одно и то же. Разницы они не видят и многим еще пожертвуют, чтоб другие тоже не видели разницы и принимали krisenmodus как заботу о собственной безопасности.

Шольц, Бербок и Ко для себя уже все решили, для них обратного пути точно нет. Остальные граждане могут думать дальше. Альтернатива для Германии все-таки есть.