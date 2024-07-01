Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии

Tекст: Валерия Городецкая

Бербок заявила, что ее вводят в замешательство дискуссии, в ходе которых поддержка Киева трактуется как благотворительность, а не как инвестирование в собственную безопасность, чем это, по ее мнению, является на самом деле, передает ТАСС.

Она добавила, что также не понимает рассуждения людей, которые хотят жить в безопасности, но не желают, чтобы на эти цели тратились деньги.

«Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность – это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок на Украину.