Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
Экспорт оружия из Германии вырос в первом полугодии на треть
DPA: Экспорт оружия из Германии вырос в первом полугодии на 30%
Объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок на Украину, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики ФРГ.
Как говорится в сообщении, с 1 января по 18 июня правительство Германии разрешило экспорт военных товаров на сумму в размере не менее 7,48 млрд евро, рост составил более 30%, при этом почти две трети экспорта (65%, или 4,88 млрд евро) предназначены для Украины, передает ТАСС.
Среди пяти основных стран-импортеров впервые за долгое время снова оказалась Саудовская Аравия, которая экспортировала оружие на 132,48 млн евро. В числе других крупнейших покупателей Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро).
Ранее канцлера Германии Олафа Шольца призвали объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.