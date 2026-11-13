Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Германия выделила Украине 200 млн евро на помощь зимой
МИД ФРГ: Берлин выделит Киеву 200 млн евро на подготовку к зиме
Правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на оказание гуманитарной и инфраструктурной помощи в зимний период, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Власти Германии предоставят Украине еще 200 млн евро на гуманитарные и инфраструктурные нужды в предстоящий зимний период, передает ТАСС.
«Министерство иностранных дел и министерство экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки выделяют дополнительные средства на общую сумму 200 млн евро для оказания зимней помощи. Бюджетный комитет Бундестага сегодня дал на это зеленый свет», – говорится в совместном заявлении ведомств.
Эти финансы пойдут на поддержание водоснабжения, отопления и подачи электричества в украинских городах, а также на закупку предметов первой необходимости.
Средства по линии министерства экономического сотрудничества будут направлены на поддержку школ, детских садов, сельского хозяйства и служб гражданской защиты. Немецкий МИД займется подготовкой городской инфраструктуры к зиме и помощью беженцам в Молдавии и других соседних государствах, а также внутренним переселенцам и жителям прифронтовых зон. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил, что Берлин продолжит гуманитарную поддержку Киева.
С февраля 2022 года Германия передала украинской стороне около 43,3 млрд евро гуманитарной и 57,6 млрд евро военной помощи, являясь крупнейшим донором Киева. При этом Россия неоднократно указывала, что поставки вооружений киевским властям лишь затягивают конфликт на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Евросоюз пообещал направить на Украину 500 электрогенераторов к зимнему сезону.
Эксперты Кильского института констатировали расходование внутри ФРГ трети выделенных на поддержку Киева средств.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал выделить украинской стороне пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.