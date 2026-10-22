  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    В Бундестаге предупредили о новом уровне киберугроз из-за уязвимости в PHP

    Бундестаг предупредил о новом уровне киберугроз из-за уязвимости языка PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В интервью газете Handelsblatt политик пояснил, что технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам быстро использовать бреши в системах. Он указал на незащищенность государственных институтов в ситуациях, когда ключевое программное обеспечение годами содержит скрытые дефекты, передает ТАСС.

    Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) выпустило предупреждение из-за масштабной уязвимости в PHP. Под угрозой оказалась стабильность множества ресурсов, включая новостные порталы, онлайн-магазины и системы управления контентом, в частности WordPress. Хенрихман поддержал увеличение финансирования BSI на 2027 год, отметив, что профильным службам нужны дополнительные кадры и полномочия, «чтобы оставаться впереди в этой гонке».

    По данным телеканала N-TV, в среду в Германии многие сайты были отключены из-за угрозы взлома, включая ресурсы больниц, университетов и административных органов. Эксперты отмечают, что только на базе системы WordPress работают 400-500 млн сайтов в мире, а уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Австралия и Новая Зеландия предупредили об уязвимости языка программирования PHP.

    В среду 13 стран приостановили работу государственных интернет-ресурсов из-за уязвимости PHP.

    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома.

    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

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    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

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    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

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    21 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    В работе «Википедии» по всему миру произошел массовый сбой

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе «Википедии»

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения и веб-сайта популярной интернет-энциклопедии «Википедия».

    Сбой в работе сервисов «Википедии» начался в районе 18:00 мск. Пользователи испытывают трудности при открытии веб-сайта и приложения, а также жалуются на проблемы со входом в учетную запись, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Downdetector.

    Наибольшее количество жалоб поступает из США, откуда пришло почти 2 тыс. обращений. О неполадках также сообщают пользователи из Британии, Германии, Франции, Испании, Индии, Японии и других стран.

    Интернет-энциклопедия «Википедия» функционирует с 2001 года. На сегодня она включает более 68 млн статей на разных языках, а количество ежемесячных посетителей ресурса превышает 1 млрд человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой.

    В сентябре глобальный сбой затронул работу сервиса Discord.

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    21 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

    Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников, включая часть штата студии BioWare, и отказаться от дальнейшего развития франшизы Mass Effect, пишет Bloomberg.

    Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

    При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

    До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.

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    22 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Неизвестные сожгли в Лейпциге машины связанного с Rheinmetall предприятия

    Bild: В Лейпциге сожгли десять грузовиков связанного с Rheinmetall предприятия

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге.

    Возгорание как минимум десяти автомобилей произошло в ночь на четверг на охраняемой стоянке завода. Злоумышленники осуществили поджог одновременно в трех разных точках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция Лейпцига ведет расследование по факту умышленного поджога и выясняет наличие политических мотивов в действиях преступников.

    Филиал в Лейпциге не производит военную технику, однако материнская компания участвует в создании военных транспортных средств через оборонный концерн Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бундесвер предупредил о риске диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе правоохранительные органы задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

    В прошлом месяце в Германии поймали подозреваемого в поджоге синагоги.

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    22 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Гражданина Украины задержали в Германии за якобы шпионаж в пользу России

    В немецком Бранденбурге задержали украинца за якобы шпионаж на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии задержали 53-летнего украинца Вадима Я., подозреваемого в якобы агентурной деятельности в интересах Москвы.

    По версии следствия, задержанный житель Айзенхюттенштадта занимался сбором информации военного значения, передает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ. Часть этих сведений находилась в открытом доступе, а другую подозреваемый получал напрямую от представителей европейского оборонного сектора, в том числе от сотрудников предприятий в Польше.

    В ближайшее время мужчину доставят в Карлсруэ. Там судья Федерального верховного суда по следственным делам примет решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    Летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

    В марте полиция Испании сообщила об аресте разыскиваемого немецкими властями гражданина Украины.

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    22 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Венгрия приостановила работу госсайтов из-за уязвимости PHP

    Правительство Венгрии временно отключило государственные сайты из-за угрозы

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил, что власти страны приостановили работу некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей языка программирования PHP.

    «Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт magyarorszag.hu и доступ к ряду других правительственных сайтов из-за критической угрозы информационной безопасности (уязвимости PHP2Shell), затронувшей некоторые страны», – написал Танач, передает РИА «Новости».

    По его словам, признаков кибератак не обнаружено, однако для устранения уязвимости работу государственных сервисов приостановили на 48 часов. Министр отметил, что отключения произведены по рекомендации национального института кибербезопасности.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях и призвали пользователей как можно скорее обновить системы, а в противном случае – приостановить работу сайтов. Язык программирования PHP широко используется для создания интернет-сервисов разного масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    Власти Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждения о возможности утечки конфиденциальной информации.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной угрозы.

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    Метро Москвы решили продлить в Красногорск и Балашиху

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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