  • Новость часаПутин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 18:49 • Новости дня

    Банки США выявили пытающихся действовать без разрешения клиентов ИИ-агентов

    Axios: Крупнейшие банки США начали блокировать несанкционированных ИИ-агентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые пытаются действовать без указаний пользователей, сообщает портал Axios.

    «Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей», – цитирует Axios РИА «Новости».

    Появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций. Их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка механизмов защиты.

    Отмечается, что сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг.

    Некоторые крупные банки, включая Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. Ограничения также вводят JPMorgan, Bank of America и Citi. Банки стремятся разрешать агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак.

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI отключили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    На прошлой неделе глава ФРС США Кевин Уорш заявил о радикальном преобразовании кредитно-денежной политики финансовых регуляторов из-за искусственного интеллекта.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

    Комментарии (15)
    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

    Комментарии (26)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic сообщил о чистом убытке в 80,7 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, раскрыла в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Anthropic в черновом варианте документов к первичному размещению акций указала чистый убыток 80,7 млрд долларов за первое полугодие 2026 года и перечислила обширный перечень рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Компания также сообщила, что планирует инвестировать 750 млрд долларов в приобретение дополнительных вычислительных мощностей, что должно обеспечить развитие ее ИИ-сервисов, но одновременно усиливает нагрузку на финансовые показатели.

    Среди факторов риска Anthropic выделила неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включающую сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля систем, а также нехватку вычислительных мощностей и негативную реакцию общественности на строительство центров обработки данных.

    Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, компания известна созданием серии больших языковых моделей Claude.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic предрекла превращение систем искусственного интеллекта в аналог компьютерных вирусов.

    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага.

    OpenAI решила отложить выход на IPO на 2027 год.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южнокорейская компания Samsung Electronics на следующей неделе начнет продажи своих первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта.

    Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

    Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

    «Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

    При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Axios: Треть руководителей в США доверяет ИИ больше собственных суждений

    Tекст: Мария Иванова

    Каждый третий руководитель компании в США доверяет искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, тогда как среди рядовых сотрудников этот показатель оказался вдвое ниже.

    Около 32,8% американских руководителей признались, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям. Среди менеджеров среднего звена этот показатель достиг 34,8%, а среди рядовых сотрудников составил лишь 16,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Аналитики компании Charter, проводившей опрос, связали такую разницу с «когнитивной разгрузкой» – использованием техники для сокращения умственных усилий. По их мнению, руководители испытывают сильное давление из-за необходимости быстро находить ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект помогает им справляться с этой задачей.

    Опрос проводился в августе среди 5 тыс. офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила их работу и личную жизнь. При этом сотрудники выразили опасения по поводу возможной потери рабочих мест по мере освоения новых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании искусственного интеллекта в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с новыми технологиями.

    В прошлом месяце в России решили обучать безопасному использованию искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США

    МИД КНР: Пекин обеспечит защиту DeepSeek после запрета в госструктурах США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая обеспечат защиту национальной высокотехнологичной компании DeepSeek в ответ на запрет применения ее разработок в правительственных структурах США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», – заявила она на брифинге, комментируя запрет, передает ТАСС.

    По ее словам, Пекин выступает против политизации научно-технических и торговых вопросов, а также абстрагирования понятия национальной безопасности.

    Министерство внутренней безопасности США ранее запретило использовать в компьютерных системах американского правительства продукцию DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, посчитав ее угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    На прошлой неделе в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В сентябре создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации