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Нейросети отказались расследовать хакерские атаки из-за систем защиты
Axios: Нейросети отказались расследовать хакерские атаки из-за систем защиты
Системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак, отказываясь анализировать вредоносный код.
Системы искусственного интеллекта, на которые опираются специалисты по кибербезопасности, стали отказывать в помощи при расследовании атак из-за встроенных ограничений, пишет Axios.
В качестве примера издание приводит недавний взлом открытой платформы OpenCode. Во время атаки злоумышленники получили ключи от сервисов OpenAI, Anthropic и Google. Соавтор проекта Дакс Раад сообщил, что хакеры непрерывно атаковали систему двое суток.
По словам Раада, изначально передовые нейросети помогали расследовать инцидент, но затем начали отказывать в доступе. Системы безопасности блокировали запросы, как только специалисты пытались загрузить потенциально вредоносный код, несмотря на то что разработчики пытались защитить собственные серверы. Для продолжения работы OpenCode пришлось получить специальный доступ к программе OpenAI с меньшими ограничениями.
Технический директор компании Nightwing Крис Джонс отметил, что специалистам придется искать баланс между необходимостью применения искусственного интеллекта и встроенными ограничениями. «Нам всем придется выяснить, как эта гонка будет регулироваться с течением времени. Это важный момент», – заявил Джонс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом искусственного интеллекта из-под контроля. В прошлом месяце хакеры взломали системы компании с помощью ИИ-модели Claude. Создатель этой нейросети призвал замедлить развитие технологий ради безопасности.