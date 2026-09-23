Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Ученым не хватило ума понять решение проблемы Навье-Стокса ИИ-агентами
ИИ от OpenAI решил задачу Навье-Стокса, но ученые не поняли доказательство
OpenAI объявила о решении проблемы Навье – Стокса с помощью искусственного интеллекта. Ученые не сомневаются в корректности результата, но пока не понимают сути решения – подготовленная ИИ работа на 166 страницах оказалась для них крайне сложна.
Математик Оксфордского университета Джеймс Мейнард рассказал, что исследователям пока трудно понять идеи, лежащие в основе доказательства. Его коллега из Брауновского университета Хавьер Гомес-Серрано полагает, что работа способна продвинуть науку, но для этого ее необходимо серьезно переработать. По его оценке, нынешний текст почти ничего не объясняет читателю, сообщает NPR. «Эта статья написана не для людей», – говорит ученый.
Уравнения Навье-Стокса математически описывают движение и поведение жидкостей – от порывов ветра до бурных океанских течений. Они используются уже почти два столетия с надежными результатами, но почему работают – остается загадкой. Ученые стремятся проверить эти уравнения на пределе их возможностей и посмотреть, смогут ли их предсказания достичь критической точки, когда они будут описывать сценарий, не имеющий смысла в реальном мире. Подтверждая важность уравнения, Институт математики Клэя в 2000 году включил задачу Навье-Стокса в список шести проблем тысячелетия, а приз за их решение составил 1 млн долл.
Для работы над проблемой Навье – Стокса OpenAI задействовала около 10 тыс. ИИ-агентов. Вычисления продолжались 88 часов, за которые модель сгенерировала примерно 130 млрд токенов – единиц текста и символов. Стоимость такой работы оценивается в 6–10 млн долл., исходя из публичных тарифов наиболее продвинутой доступной модели OpenAI.
Математики в основном не сомневаются в корректности результата OpenAI. Помимо рукописи компания представила формализацию доказательства на языке Lean, предназначенном для компьютерной проверки математических рассуждений. По словам Гомеса-Серрано, код успешно прошел проверку, что стало основанием для доверия к доказательству.
Однако проверка правильности не решает проблему понимания. Как пояснил Гомес-Серрано, статья не показывает, какие части рассуждения являются ключевыми, какие – стандартными и как полученные идеи можно применять в других исследованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа лауреатов Филдсовской премии опубликовала открытое письмо об угрозе нейросетей для фундаментальной науки. Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic за 11 суток перевела сложнейшее математическое доказательство в компьютерный код. Компания OpenAI в начале сентября представила новую мощную модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.