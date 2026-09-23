Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

«Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

«Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.