Tекст: Вера Басилая

Европа фактически готовится к войне с Россией, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает ТАСС. Она выступила с этим заявлением на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Жданова подчеркнула, что ранее приводившиеся российской стороной примеры и текущие действия ряда стран подтверждают: «Европа готовит войну».

По ее словам, шаги стран НАТО и Европейского союза, которые их делегации называют «транспарентными и легитимными», складываются в тревожную и нелицеприятную мозаику.

Дипломат отметила, что наращивание военных расходов, милитаризация экономик, проведение масштабных учений и информационное давление – всё это свидетельствует о подготовке Европы к возможному конфликту с Россией в ближайшие несколько лет.

По мнению Ждановой, киевские власти лишь используются для затягивания конфликта и усиления военного потенциала Запада, а во главе коалиции конфронтации с Россией стоит Франция.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

Посол в Бельгии Денис Гончар предупредил о стремительной милитаризации европейской экономики.