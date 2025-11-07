  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Успеновку
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 12:59 • Новости дня

    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе

    Рютте: НАТО нужно увеличить потенциал систем ПВО в Европе на 400%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в четыре раза увеличить количество систем ПВО в европейских государствах альянса, включая Румынию.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому каналу Antena 3, которое цитирует ТАСС, подтвердил, что европейские страны НАТО, в том числе Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

    На вопрос журналиста о нехватке ПВО на восточном фланге альянса он отметил: «Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%».

    Генсек подчеркнул, что именно для решения этой проблемы в НАТО приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом Рютте заверил, что страны альянса по-прежнему «хорошо защищены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече в столице Румынии Марк Рютте заявил, что не следит за встречами Владимира Путина.

    Генсек НАТО призвал альянс готовиться к длительной конфронтации с Россией. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о нарушениях международного права со стороны НАТО.

    6 ноября 2025, 22:03 • Новости дня
    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

    Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанская армия продолжит реформироваться и тесно сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов НАТО, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты НАТО, передает «Газета.Ru».

    Глава государства подчеркнул, что в процессе модернизации Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    «Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения независимости – освобождение земель от оккупации», – заявил Алиев.

    По информации азербайджанского Минобороны, около 40 представителей НАТО провели обучающий курс по оценке боеготовности армейских частей и подразделений страны. Мероприятие прошло в среду и было направлено на дальнейшее приведение военных структур Азербайджана к натовским стандартам.

    Баку также участвует в программе «Расширение военного образования» НАТО с 2008 года. Азербайджан активно вовлечен в реформы сектора обороны, совместные инициативы по борьбе с терроризмом и различные научные проекты, связанные с альянсом.

    В начале августа азербайджанская армия принимала участие в крупных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2025, которые проходили на территории Грузии и Турции. В маневрах были задействованы военные контингенты из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

    Ранее власти Армении решили ввести военную форму по стандартам НАТО.

    6 ноября 2025, 14:32 • Новости дня
    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

    Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

    Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине тезис «все нам должны», по сути, стал национальной идеей. Она зародилась еще в 1991 году и в результате превратила страну в банкрота. При этом Запад продолжит «подкармливать» киевские власти до тех пор, пока этот инструмент нужен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя на Украине приходится семь тыс. долларов госдолга.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

    Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

    «С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

    «В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

    Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

    Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

    Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

    «Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

    Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    6 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК без ключевых лидеров Европы

    Фон дер Ляйен отправила Каллас на проигнорированный лидерами ЕС саммит в Колумбию
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров, сообщили в пресс-службе ЕК.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не едет на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, сообщает ТАСС.

    Саммит должен пройти в Колумбии 9 и 10 ноября . Представитель Еврокомиссии Олаф Джилл на брифинге заявил: «Учитывая, что на саммите ЕС–СЕЛАК ожидается низкий уровень участия глав государств и правительств, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от участия в саммите и поручила это главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас».

    Спикер отказался прокомментировать вопросы журналистов о возможном влиянии США на решение главы Еврокомиссии, подчеркнув, что ему нечего добавить к сказанному. Таким образом, представлять интересы Евросоюза на переговорах предстоит Кае Каллас. Ожидается, что ключевые вопросы повестки касаются сотрудничества между Европой и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите. Лидеры ЕС решили пропустить латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать американского президента Дональда Трампа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разъяснила, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром».

    7 ноября 2025, 12:18 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО

    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Вооруженные силы Азербайджана прежде заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса. Речь может пойти об отказе от полков и переходу к бригадам. Такие действия могут означать подготовку республики к членству в блоке, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Юрий Кнутов.

    «Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно – Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», – отметил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. По его мнению, президент республики Ильхам Алиев в некотором смысле идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского.

    «Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – считает собеседник. Он указал, что такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

    «При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

    Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. «Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Это тактика в первую очередь англосаксов, цель которых получить контроль над регионом и находящимися там нефте- и газопроводами, местами добычи ресурсов. Мы видим нынешние события вокруг Венесуэлы, Нигерии, а также всплески – небольшие, но достаточно значимые – в районе Кавказа», – сказал он.

    По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса.

    «Теперь, вероятно, переоснащение ускорится: Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил Кнутов.

    В этой связи эксперт упомянул опыт Украины: ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной», – акцентировал аналитик.

    «Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил спикер.

    Военкор Юрий Котенок в свою очередь обратил внимание, что Алиев сделал объявление на фоне новых территориальных претензий Азербайджана. Ранее президент республики заявил, что азербайджанцы должны вернуться на свои «исторические земли», то есть в нынешнюю Армению, добавив, что возвращение произойдет «на автомобилях, а не на танках».

    «Баку активно наращивает оружейный экспорт, делая особую ставку на Африку. Туда идет как новая техника, так и то, что не вписалось в рамки натовских стандартов. В последние месяцы азербайджанское оружие «светилось» в Судане (причем с обеих сторон конфликта), Буркина-Фасо, Эфиопии, а до этого – в Конго», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    «Считается, что все поставки идут через турецких посредников. Анкара давно и основательно вкладывается в Африку, как плацдарм для экспансии, и делиться перспективными рынками готова только в тех случаях, когда не может покрыть запрос сама, либо когда он связан со слишком высокими репутационными рисками», – указал военкор.

    Ранее Ильхам Алиев заявил о переводе вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО. Об этом президент республики объявил, принимая делегацию Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Он также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

    В августе Алиев заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он сообщил, что после второй карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 года) Азербайджан увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

    Сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

    В последние годы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока. В частности, в августе высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в маневрах Agile Spirit, которые проходили на территории Грузии и Турции.

    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    7 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для «Корнета»
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии высокоточного вооружения, включая управляемые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплексов «Корнет».

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил очередную поставку для Вооруженных сил России: армии переданы новые партии управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и ракет для противотанковых комплексов «Корнет», сообщает Ростех.

    Комплекс «Корнет» предназначен для борьбы с современными танками – включая оснащенные динамической защитой, а также для уничтожения бронетехники, укреплений и дронов. Сообщается об успешном применении ракет против западных танков Leopard, Challenger и боевых машин Bradley. Изделия могут устанавливаться на багги и квадроциклы, а за счет пульта дистанционного управления повысилась безопасность операторов в случае ответного огня противника.

    Управляемые снаряды «Краснополь-М2» используются для поражения широкого круга целей, среди которых танки Abrams, Leopard, САУ, БМП, БТР, мосты, переправы и пункты управления вражескими беспилотниками. Эти боеприпасы зарекомендовали себя в уничтожении как техники, так и укрепленных позиций противника.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Такое высокоточное оружие в условиях современных боевых действий особенно востребовано в войсках». Он добавил, что предприятия госкорпорации ускоряют темпы производства, чтобы полностью обеспечить потребности армии и приблизить победу.

    Напомним, накануне Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны  новую партию бомбардировщиков Су-34.

    Ранее компания «Высокоточные комплексы» поставила серию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Между тем Рособоронэкспорт за 25 лет увеличил объем экспорта вооружения в пять раз.

    6 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Рютте заявил, что не следит за новостями из Кремля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в столице Румынии заявил, что не следит за встречами российского президента Владимира Путина.

    Как передает RT, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Бухаресте, заявил, что не отслеживает мероприятия с участием российского лидера: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин», – сказал Рютте.

    Ранее Рютте заявил о подготовке альянса к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    6 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    Захарова раскритиковала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не одинока в попытках подорвать глобальные правила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    В ответ на заявление Рютте о том, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, Захарова задала вопрос, о каких именно «глобальных правилах» идет речь и потребовала опубликовать их полный перечень на сайте НАТО.

    Захарова заявила: «Во-первых, о каких таких «глобальных правилах» идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких «правилах» говорит Рютте».

    Дипломат отдельно подчеркнула, что Россия, Китай и другие страны «мирового большинства» всегда заявляли о приверженности международному праву. По ее словам, именно это право неоднократно нарушалось НАТО через агрессивные действия и нелегитимные коалиции, в частности, при вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.

    Кроме того, Захарова отметила, что ни одна из стран НАТО не прекращала сотрудничество с Китаем, даже несмотря на обвинения в адрес России. Она напомнила о недавнем американо-китайском саммите, подчеркнув отсутствие аналогичной критики со стороны Рютте в адрес США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Он отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном.

    Рютте также призвал НАТО не терять бдительность в отношении действий Москвы.

    6 ноября 2025, 16:26 • Новости дня
    ЕК выразила обеспокоенность выдачей Венгрией разрешений на въезд россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на ужесточение визовых ограничений Евросоюза, Будапешт продолжает предоставлять национальные разрешения для российских граждан, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    Еврокомиссия обеспокоена тем, что Венгрия продолжает выдавать российским гражданам национальные разрешения на въезд, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия обсуждает этот вопрос с Будапештом. Он уточнил: «Еврокомиссия обеспокоена. Последняя информация, поступающая из Венгрии, говорит нам о том, что российские граждане по-прежнему получают национальные разрешения на основании венгерского законодательства, и мы находимся в контакте с Венгрией по этому вопросу. Речь идет не о визах, а о национальных разрешениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия обсуждает совместно со странами ЕС новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз. Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз в большинстве случаев.

    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    6 ноября 2025, 19:04 • Новости дня
    МВФ рекомендовал Грузии не ориентироваться только на ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постоянный представитель МВФ в Грузии Эндрю Джуэлл рекомендовал грузинским властям продолжить политику диверсификации экономических связей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы рекомендуем сохранить хорошие отношения со всеми экономическими партнерами, не только с ЕС», – заявил он, сообщила телекомпания «Имеди». По его словам, «диверсификация важна, и этого курса придерживается правительство Грузии».

    Джуэлл отметил в этой связи недавнее соглашение с ОАЭ о беспрецедентных инвестициях в Грузию на 6,5 млрд долларов. «Видим, что правительственная делегация Грузии на этой неделе посещает Китай для расширения отношений», – отметил он.

    Постпред МВФ призвал также «продолжить продуманную фискальную политику». Ранее МВФ повысил прогноз экономического роста в Грузии в этом году до 7,2% вместо прежних шести.

    Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией после 2008 года, однако поддерживает торговые контакты. Грузия имеет с Евросоюзом соглашение о свободной торговле с 2014 года.

    Ранее в Грузии создали выступающую против членства в ЕС партию.

    6 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков указал на противоречия в заявлениях НАТО о России

    Песков: НАТО не слушает и не понимает Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс с одной стороны заявляет, что не прислушивается к России, а с другой – что не понимает российскую позицию, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, именно в этих противоречиях заключается ключевая трудность Североатлантического альянса и его руководства.

    «Попробуйте прислушаться, поймете», – добавил представитель Кремля.

    Ранее генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией.

    7 ноября 2025, 03:16 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС обеспечить Украину военными ресурсами

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача – обеспечить его ресурсами для продолжения работы», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По его мнению, Евросоюз должен активнее участвовать в переговорах о будущем восстановлении Украины, поскольку именно Европа поставляет значительную часть военной помощи.

    Глава МИД Польши выразил надежду, что США продолжат поставки разведданных Украине. Он добавил, что Польша финансирует терминалы Starlink, а европейские страны оплачивают боеприпасы для американского вооружения, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов. Сикорский считает, что по этой причине Европа должна играть более заметную роль в обсуждениях будущего Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита», предполагающему перечисление 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. В странах Евросоюза нарастают опасения по поводу возможной потери Украиной финансовой поддержки МВФ. Политолог Александр Рар заявил, что европейцам все труднее оказывать помощь Украине.

    6 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Латвия передала Украине 21 финский БТР

    Киев получил от Латвии 21 бронетранспортер Patria финского производства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В распоряжение украинских вооруженных сил из Латвии поступила партия бронетранспортеров Patria финского производства, сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

    Киев получил от Риги 21 бронетранспортер Patria финского производства для оснащения своих сил специальных операций. Торжественная передача вооружения произошла на военной базе «Адажи» в Латвии, передает РИА «Новости».

    Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль уточнил, что Латвия дополнительно передала украинской стороне 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR. По словам министра, в этом году украинская армия получила все обещанные ранее Латвией 42 бронемашины, часть которых отправят на передовую.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские власти начали сокращать меры поддержки и льготы для украинских беженцев.

    В то же время Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но пообещала увеличить финансовую помощь Украине на 3 млрд евро в 2026 году.

    Ранее Британия ускорила производство и передала на Украину более 85 тыс. военных дронов за шесть месяцев 2025 года.

    6 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к практике холодной войны

    Песков: ЕС продолжает курс на конфронтацию с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией, используя опыт холодной войны и внедряя новые формы противодействия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы», – сказал Песков, комментируя публикацию газеты Politico, в которой говорилось о подготовке Евросоюзом более строгих визовых ограничений для россиян, передает ТАСС.

    Комментируя эту информацию, он отметил, что европейские страны продолжают возводить новые стены в отношениях с Россией. «Они строят стены, они не забыли, как это делать. История все расставит по своим местам», – сказал Песков.

    Ранее Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян.

    Напомним, Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет?

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона?

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации?

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов.

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

