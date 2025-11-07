Норвежский министр пожаловалась на возможные потери от ухода российских рыбаков

Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

«Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.