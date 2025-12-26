Более 90 тыс. литров поддельного алкоголя изъято в Турции

Tекст: Денис Тельманов

Более 91 тыс. литров поддельного алкоголя было изъято в Турции за неделю в рамках масштабной спецоперации, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Правоохранительные органы задержали 171 подозреваемого, сейчас в отношении каждого из них ведутся следственные действия.

Ерликая подчеркнул, что жандармерия и полиция провели рейды сразу в 81 провинции страны.

По словам министра, борьба с производителями контрафактного алкоголя продолжается на постоянной основе по всей территории Турции.

За первые четыре месяца текущего года, только в Анкаре и Стамбуле, по его заявлению, от употребления поддельного алкоголя скончались около 200 человек.

Власти планируют усилить меры по пресечению незаконного оборота спиртных напитков перед новогодними праздниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле зафиксировали гибель 37 человек от отравления поддельным алкоголем, еще 47 находятся в больницах.

Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта, что привело к смерти 32 человек.

В турецкой столице в результате отравления некачественным алкоголем погибли 105 человек, десятки госпитализированы.