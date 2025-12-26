Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Более 90 тыс. литров поддельного алкоголя изъято в Турции
В преддверии новогодних праздников в Турции конфисковали крупную партию нелегального алкоголя, причастными к изготовлению которого считают свыше 170 человек.
Более 91 тыс. литров поддельного алкоголя было изъято в Турции за неделю в рамках масштабной спецоперации, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
Правоохранительные органы задержали 171 подозреваемого, сейчас в отношении каждого из них ведутся следственные действия.
Ерликая подчеркнул, что жандармерия и полиция провели рейды сразу в 81 провинции страны.
По словам министра, борьба с производителями контрафактного алкоголя продолжается на постоянной основе по всей территории Турции.
За первые четыре месяца текущего года, только в Анкаре и Стамбуле, по его заявлению, от употребления поддельного алкоголя скончались около 200 человек.
Власти планируют усилить меры по пресечению незаконного оборота спиртных напитков перед новогодними праздниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле зафиксировали гибель 37 человек от отравления поддельным алкоголем, еще 47 находятся в больницах.
Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта, что привело к смерти 32 человек.
В турецкой столице в результате отравления некачественным алкоголем погибли 105 человек, десятки госпитализированы.