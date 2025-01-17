Число жертв отравления алкоголем в Стамбуле достигло 37 человек

Число погибших от поддельного алкоголя в Стамбуле выросло до 37 человек

Tекст: Мария Иванова

По информации телеканала NTV, за последние четыре дня в Стамбуле число погибших от отравления фальшивым алкоголем достигло 37 человек. В больницах остаются 47 пострадавших, из которых 27 находятся в палатах интенсивной терапии, отмечает ТАСС.

Большинство жертв – граждане Узбекистана и Туркмении. Всего с начала недели в медицинские учреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились около 90 человек с отравлением метанолом. Инциденты в основном происходили в районе, где проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана.

Пресс-служба губернатора Стамбула сообщает, что в по подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, из которых четверо арестованы по статье о попытке умышленного убийства.

Власти Стамбула закрыли свыше 60 учреждений, лишив их лицензий за продажу фальшивого алкоголя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошло массовое отравление фальшивым алкоголем, в результате которого, как сообщалось ранее, погибли 19 человек.

Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта.