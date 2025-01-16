Турецкие власти изъяли 32,9 тыс. литров поддельного спирта

Полиция Стамбула задержала девять человек за изготовление поддельного алкоголя

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, полиция Стамбула провела операцию по изъятию 32,9 тыс. литров метилового и этилового спирта. Предположительно, изъятый алкоголь стал причиной отравлений, в результате которых в городе умерли десятки людей. По делу задержаны девять человек, передает ТАСС.

Пресс-служба губернатора Стамбула уточнила, что всего в уголовном деле фигурирует 15 человек. Четверо из них арестованы по решению суда и могут быть обвинены в попытке умышленного убийства.

Сообщается, что с начала года в Стамбуле было изъято 302 тыс. литров спирта, использовавшегося для изготовления фальшивого алкоголя, 64 компании лишены лицензий.

Как сообщили обозреватели IHA, с начала текущей недели в Турции от отравления фальшивым алкоголем погибли 32 человека. Большинство из них – граждане Узбекистана и Туркмении. Более 80 человек обратились в медучреждения с отравлением метанолом, при этом свыше 30 человек находятся в реанимации. Практически все случаи отравлений отмечены в районе, где проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана, говорится в материале издания.

Напомним, 15 января сообщалось, что число погибших от отравления фальшивым алкоголем в Стамбуле выросло до 19 человек, 33 пострадавших находятся на лечении в больницах города.