Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
Власти Ирака заблокировали Telegram
Власти Ирака заблокировали Telegram для борьбы с незаконным контентом
Иракские власти приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны для обеспечения национальной безопасности и борьбы с незаконным контентом.
Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака распорядилась заблокировать работу мессенджера в соответствии с указанием премьер-министра страны, пишет ТАСС со ссылкой на агентство INA.
В комиссии пояснили, что блокировка призвана побудить руководство сервиса начать проверку контента, который публикуют пользователи из Ирака. От компании требуют принять необходимые меры для предотвращения нарушений закона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram.
В июле Нью-Дели дал мессенджеру 15 дней на блокировку пиратских каналов.
В июне работу Telegram ограничили в Индии для борьбы с мошенниками на экзаменах.