Власти Ирака заблокировали Telegram для борьбы с незаконным контентом

Tекст: Дарья Григоренко

Комиссия по средствам массовой информации и связи Ирака распорядилась заблокировать работу мессенджера в соответствии с указанием премьер-министра страны, пишет ТАСС со ссылкой на агентство INA.

В комиссии пояснили, что блокировка призвана побудить руководство сервиса начать проверку контента, который публикуют пользователи из Ирака. От компании требуют принять необходимые меры для предотвращения нарушений закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Иордании заблокировали доступ к мессенджеру Telegram.

В июле Нью-Дели дал мессенджеру 15 дней на блокировку пиратских каналов.

В июне работу Telegram ограничили в Индии для борьбы с мошенниками на экзаменах.