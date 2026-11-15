Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Tекст: Ольга Иванова

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.

В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.