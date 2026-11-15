Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где встретится с высшим руководством страны.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.
«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.
В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.
В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.