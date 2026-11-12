Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Солдат ЦАХАЛ обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана
Israel National News: Солдаты ЦАХАЛ удалили Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы получили указание удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак, пишет местная пресса.
Инструкция последовала за заявлениями в сети о том, что иранские хакеры якобы получили доступ к кондиционерам на военных базах и использовали их датчики для картографирования внутренних помещений и даже создания их изображений, сообщает Israel National News со ссылкой на публикацию в соцсетях.
В публикации издания также отмечается, что иранцы опубликовали фото, якобы демонстрирующие их возможности. Однако, военные чиновники Израиля отрицают сообщения об шпионаже, а связь между предполагаемым приказом об удалении и опасениями по поводу иранского вмешательства остается неподтвержденной, подчеркивает Israel National News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.
На прошлой неделе американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием критической инфраструктуры.
В прошлом месяце Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки военных баз США.