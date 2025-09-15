На Балтийском флоте прошли учения по отражению атак БЭК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения по отражению атак безэкипажных катеров условного противника прошли на Балтийском флоте, передает ТАСС. Маневры состоялись в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» на базе Балтийского флота с участием экипажей кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров.

В ходе тренировки личный состав получил задачу отразить нападение катеров, имитировавших типы «Лезвие» и «Зефир». После объявления тревоги военные отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению надводных целей.

Для противодействия условным БЭК расчеты радиоэлектронной борьбы применили постановку помех. Итогом практической части стала стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия по целям.

Всего в учениях задействовали более 10 кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на этом учении. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».