Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
На Балтийском флоте прошли учения по отражению атак БЭК
В ходе маневров в рамках учений «Запад-2025» экипажи Балтийского флота отработали действия по уничтожению условных морских дронов, используя стрелковое оружие и РЭБ, сообщили в Минобороны России.
Учения по отражению атак безэкипажных катеров условного противника прошли на Балтийском флоте, передает ТАСС. Маневры состоялись в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» на базе Балтийского флота с участием экипажей кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров.
В ходе тренировки личный состав получил задачу отразить нападение катеров, имитировавших типы «Лезвие» и «Зефир». После объявления тревоги военные отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению надводных целей.
Для противодействия условным БЭК расчеты радиоэлектронной борьбы применили постановку помех. Итогом практической части стала стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия по целям.
Всего в учениях задействовали более 10 кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на этом учении. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».