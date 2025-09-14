Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северный флот нанес удар по условному противнику с применением гиперзвукового оружия в Баренцевом море в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. По информации Минобороны России, стрельбу по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко». В ведомстве подчеркнули: «В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

Район стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Целеуказание по мишенной позиции на командный пункт группировки сил осуществлял дальний противолодочный самолет Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

По данным объективного контроля, поступавшим в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием ракеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.