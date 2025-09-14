Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон»
Во время маневров «Запад-2025» в Баренцевом море фрегат «Адмирал Головко» успешно поразил морскую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», использовав данные Ту-142, сообщили в Минобороны России.
Северный флот нанес удар по условному противнику с применением гиперзвукового оружия в Баренцевом море в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. По информации Минобороны России, стрельбу по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко». В ведомстве подчеркнули: «В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».
Район стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Целеуказание по мишенной позиции на командный пункт группировки сил осуществлял дальний противолодочный самолет Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота.
По данным объективного контроля, поступавшим в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.