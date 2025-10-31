Никулинский суд приговорил Куприянова к 15 годам колонии

Стало известно о приговоре экс-замглавы «Оборонлес» за махинации

Tекст: Денис Тельманов

Никулинский районный суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю начальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства», а также бывшему заместителю генерального директора ФГАУ «Оборонлес» Алексею Куприянову, обвиняемому в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями за содействие незаконной вырубке лесов Минобороны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 369,8 млн рублей», – заявил судья. Также ему запрещено занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на восемь лет.

Куприянов с конца 2020 года находится в международном розыске.

