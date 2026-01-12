Эксперт рассказал о праве работодателя отправить сотрудника на психосвидетельствование

Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.4 комментария
У работодателя появилось право отправить сотрудника на психосвидетельствование
Российские компании с марта 2026 года смогут отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психических расстройств на обязательных медосмотрах, сообщила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.
«Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», – сказала Соловьева РИА «Новости».
Соловьева подчеркнула, что нововведение позволит работодателям оперативно реагировать на изменения психического состояния сотрудников. По итогам психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным осуществлять определенные виды деятельности из-за психрасстройства.
Процедура освидетельствования включает консультацию врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также проведение психопатологического обследования. Новые правила начнут действовать с первого 1 марта 2026 года.