Эксперт рассказал о праве работодателя отправить сотрудника на психосвидетельствование

В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

Tекст: Дарья Григоренко

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.