Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Россиянам напомнили, что январь будет самым коротким рабочим месяцем
Россияне в январе 2026 года будут работать лишь 15 дней – такой график связан с продолжительными новогодними каникулами и праздничными переносами, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам Бессараб, россиян в этом месяце ждут три стандартные рабочие недели по пять дней. Таким образом, в январе предстоит отработать всего 15 дней. Это связано с традиционными новогодними праздниками и переносом выходных дней в начале года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, получить отпуск сразу после новогодних праздников возможно, если заранее договориться с работодателем и внести его в график.