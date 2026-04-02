Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

Tекст: Ольга Никитина

Какие церковные праздники будут в апреле 2026 года

Апрель 2026 года богат на значимые православные даты. Центральное событие месяца – Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Перед ней – последняя, самая строгая неделя Великого поста, называемая Страстной седмицей (с 6 по 11 апреля). А после Пасхи наступает Светлая седмица (13-18 апреля) – время пасхальной радости, когда отменяются многие постные ограничения.

Кроме того, в апреле верующие отмечают один из двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), а также день особого поминовения усопших – Радоницу (14 апреля). Месяц наполнен днями памяти святых, среди которых особенно почитаются мученики Хрисанф и Дария (1 апреля), преподобный Сергий Валаамский (2 апреля), мученица Матрона Солунская (9 апреля) и другие.

Православный календарь на апрель 2026 по дням

Ниже представлен полный календарь церковных праздников на каждый день апреля 2026 года.

1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии, пострадавших за веру в III веке. Также в этот день чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского.

2 апреля – день памяти преподобного Сергия Валаамского, одного из основателей монашества на Руси.

3 апреля – день памяти святителя Кирилла Катанского, епископа, жившего в V веке и прославившегося чудесами исцеления.

4 апреля – день памяти священномученика Василия Анкирского, пресвитера, пострадавшего за веру в IV веке.

5 апреля – день памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры, подвизавшегося в XI веке. Также в этот день чтят память преподобного Мартирия Зеленецкого.

6 апреля – Великий понедельник. Первый день Страстной недели, когда Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятие бесплодной смоковницы. Пост в этот день особенно строгий.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из главных двунадесятых праздников, установленный в воспоминание о благовестии Архангела Гавриила Деве Марии о рождении Спасителя. В этот день ослабляются постные ограничения: разрешаются рыба и вино.

8 апреля – Великая среда. День, когда Церковь вспоминает предательство Иуды, а также грешницу, омывшую слезами ноги Христа. Также в этот день празднуется Собор Архангела Гавриила.

9 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери, установления таинства Евхаристии. В этот день верующие стремятся причаститься Святых Христовых Таин. Также чтят память мученицы Матроны Солунской.

10 апреля – Великая пятница. Самый скорбный день церковного года, когда вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа. В храмах совершается вынос Плащаницы. Пост в этот день – строжайший, до выноса Плащаницы верующие воздерживаются от пищи.

11 апреля – Великая суббота. День покоя, когда тело Христа находилось во гробе. Утром в этот день совершается литургия, после которой освящают куличи, яйца и пасхальную снедь. Вечером начинается крестный ход и пасхальное богослужение.

12 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Главный праздник православного календаря, символизирующий победу жизни над смертью. В этот день заканчивается Великий пост, и верующие разговляются, вкушая освященные куличи и яйца.

13 апреля – Светлый понедельник. Первый день Светлой седмицы, когда пасхальная радость продолжается. Постные ограничения отменяются, богослужения совершаются при открытых Царских вратах.

14 апреля – Радоница. День особого поминовения усопших, установленный Церковью, чтобы верующие могли разделить пасхальную радость с ушедшими близкими. В этот день принято посещать кладбища.

15-18 апреля – продолжение Светлой седмицы. Все эти дни считаются продолжением пасхального торжества. В храмах ежедневно совершаются крестные ходы.

19 апреля – день памяти апостола Евтихия, ученика апостола Павла, и мученика Иеремия.

21 апреля – день памяти апостола Родиона, одного из семидесяти апостолов.

25 апреля – день памяти преподобного Василия Парийского, исповедника, пострадавшего за почитание святых икон в VIII веке.

26 апреля – день памяти мученицы Фомаиды Египетской, почитаемой как покровительница целомудрия.

28 апреля – день памяти апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, сподвижников апостола Павла.

30 апреля – день памяти преподобного Акакия Синайского, подвизавшегося в VI веке.

Главный праздник апреля 2026 – Пасха

Светлое Христово Воскресение – центральное событие православного календаря. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля. Дата праздника меняется каждый год и определяется по лунно-солнечному календарю: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия.

Смысл праздника для верующих – в победе жизни над смертью, света над тьмой. Пасхальное богослужение начинается в полночь крестным ходом вокруг храма, после чего священник возглашает: «Христос воскресе!», а прихожане отвечают: «Воистину воскресе!» Празднование продолжается всю Светлую седмицу, когда постные ограничения отменяются, а Царские врата в храмах остаются открытыми.

Страстная неделя в апреле 2026

Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. В 2026 году Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля. Каждый ее день имеет особое значение.

Великий понедельник (6 апреля) – воспоминание ветхозаветного Иосифа и проклятия бесплодной смоковницы. Церковь призывает верующих к духовной плодоносности.

Великий вторник (7 апреля) – воспоминание обличения Христом фарисеев и книжников, а также притч о десяти девах и талантах. В этот же день празднуется Благовещение, поэтому пост ослабляется.

Великая среда (8 апреля) – день, когда Церковь вспоминает предательство Иуды и грешницу, омывшую ноги Христа. Это день покаяния и осознания своих грехов.

Великий четверг (9 апреля) – воспоминание Тайной вечери, на которой Христос установил таинство Евхаристии. В этот день верующие стараются причаститься, а в народной традиции принято наводить порядок в доме.

Великая пятница (10 апреля) – самый скорбный день, когда вспоминают распятие и смерть Спасителя. В храмах выносят Плащаницу, верующие соблюдают строжайший пост.

Великая суббота (11 апреля) – день покоя, когда тело Христа находилось во гробе. Утром совершается литургия, после которой освящают пасхальную снедь. Вечером начинается пасхальное богослужение.

Великий пост в апреле 2026

В апреле 2026 года Великий пост продолжается до 11 апреля включительно. Первая половина месяца (с 1 по 5 апреля) – это последние дни Четыредесятницы, когда постные ограничения сохраняются: по-прежнему запрещены мясо, рыба (кроме 7 апреля – Благовещения), молочные продукты и яйца. Рыба разрешается только в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (которое в 2026 году выпадает на 5 апреля – уже в марте, но его отголоски ощущаются).

С 6 по 11 апреля – Страстная неделя, когда пост становится особенно строгим. В Великую пятницу верующие стараются не принимать пищу до выноса Плащаницы. Пост заканчивается после пасхальной службы в ночь с 11 на 12 апреля.

Что можно и нельзя делать в церковные праздники апреля

В дни церковных праздников Церковь призывает верующих к особому духовному настрою. Рекомендуется посещать богослужения, молиться, читать Евангелие. В праздничные дни, особенно в Пасху и Благовещение, следует избегать тяжелой работы, если она не является необходимой.

В дни поста и Страстной недели существуют ограничения в пище. Однако главное, что напоминает Церковь, – это не столько гастрономические запреты, сколько воздержание от ссор, раздражения, осуждения и пустых развлечений. В дни церковных праздников, особенно в Пасху и Светлую седмицу, неуместны ссоры, конфликты и праздность.

В Страстную пятницу и субботу не принято устраивать шумные застолья и развлечения – это время скорби и тишины. В Радоницу же, наоборот, верующие посещают кладбища, чтобы разделить пасхальную радость с усопшими.

Кому молятся в апреле – список святых

В апреле 2026 года верующие обращаются с молитвами ко многим святым. Мученикам Хрисанфу и Дарии (1 апреля) молятся о семейном благополучии и укреплении брака. Преподобному Сергию Валаамскому (2 апреля) – о помощи в духовной жизни. Священномученику Василию Анкирскому (4 апреля) – о твердости в вере.

Особое почитание в апреле связано с мученицей Матроной Солунской (9 апреля) – к ней обращаются с молитвами об избавлении от болезней и напастей. Апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму (28 апреля) молятся о помощи в служении.

Именины в апреле 2026 года

Апрель богат на именины. Среди наиболее значимых дат: 1 апреля – именины Дарьи и Хрисанфа; 2 апреля – Сергия; 4 апреля – Василия; 5 апреля – Никона; 9 апреля – Матроны; 19 апреля – Евтихия; 21 апреля – Родиона; 28 апреля – Аристарха, Пуда, Трофима.

Какие церковные праздники будут после апреля 2026

После апреля главные церковные события наступят в мае. 9 мая – день памяти святого Георгия Победоносца, один из самых почитаемых праздников. Также в мае отмечается Радоница (если она не пришлась на апрель), а в конце месяца – Вознесение Господне, которое в 2026 году выпадает на 21 мая, и Троица – 31 мая.

Частые вопросы

Какие церковные праздники в апреле 2026?

Главные праздники апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), Пасха (12 апреля), Страстная неделя (6-11 апреля), Радоница (14 апреля). Также весь месяц наполнен днями памяти святых.

Когда Пасха в 2026 году?

Пасха в 2026 году празднуется 12 апреля.

Что нельзя делать перед Пасхой?

В Страстную неделю не рекомендуется устраивать шумные застолья, развлечения, а также вступать в конфликты. В Великую пятницу многие верующие воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы. В Великую субботу заканчивается пост, и верующие освящают куличи и яйца.

Когда Страстная неделя в 2026 году?

Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля 2026 года.

Есть ли пост в апреле 2026?

Да, с 1 по 11 апреля продолжается Великий пост. Наиболее строгие дни – Страстная неделя. Пост заканчивается после пасхальной службы в ночь с 11 на 12 апреля.