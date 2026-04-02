    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    2 апреля 2026, 17:09 • Справки

    Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    Какие церковные праздники будут в апреле 2026 года

    Апрель 2026 года богат на значимые православные даты. Центральное событие месяца – Пасха, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Перед ней – последняя, самая строгая неделя Великого поста, называемая Страстной седмицей (с 6 по 11 апреля). А после Пасхи наступает Светлая седмица (13-18 апреля) – время пасхальной радости, когда отменяются многие постные ограничения.

    Кроме того, в апреле верующие отмечают один из двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), а также день особого поминовения усопших – Радоницу (14 апреля). Месяц наполнен днями памяти святых, среди которых особенно почитаются мученики Хрисанф и Дария (1 апреля), преподобный Сергий Валаамский (2 апреля), мученица Матрона Солунская (9 апреля) и другие.

    Православный календарь на апрель 2026 по дням

    Ниже представлен полный календарь церковных праздников на каждый день апреля 2026 года.

    1 апреля – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии, пострадавших за веру в III веке. Также в этот день чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского.

    2 апреля – день памяти преподобного Сергия Валаамского, одного из основателей монашества на Руси.

    3 апреля – день памяти святителя Кирилла Катанского, епископа, жившего в V веке и прославившегося чудесами исцеления.

    4 апреля – день памяти священномученика Василия Анкирского, пресвитера, пострадавшего за веру в IV веке.

    5 апреля – день памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры, подвизавшегося в XI веке. Также в этот день чтят память преподобного Мартирия Зеленецкого.

    6 апреля – Великий понедельник. Первый день Страстной недели, когда Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятие бесплодной смоковницы. Пост в этот день особенно строгий.

    7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из главных двунадесятых праздников, установленный в воспоминание о благовестии Архангела Гавриила Деве Марии о рождении Спасителя. В этот день ослабляются постные ограничения: разрешаются рыба и вино.

    8 апреля – Великая среда. День, когда Церковь вспоминает предательство Иуды, а также грешницу, омывшую слезами ноги Христа. Также в этот день празднуется Собор Архангела Гавриила.

    9 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери, установления таинства Евхаристии. В этот день верующие стремятся причаститься Святых Христовых Таин. Также чтят память мученицы Матроны Солунской.

    10 апреля – Великая пятница. Самый скорбный день церковного года, когда вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа. В храмах совершается вынос Плащаницы. Пост в этот день – строжайший, до выноса Плащаницы верующие воздерживаются от пищи.

    11 апреля – Великая суббота. День покоя, когда тело Христа находилось во гробе. Утром в этот день совершается литургия, после которой освящают куличи, яйца и пасхальную снедь. Вечером начинается крестный ход и пасхальное богослужение.

    12 апреля – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Главный праздник православного календаря, символизирующий победу жизни над смертью. В этот день заканчивается Великий пост, и верующие разговляются, вкушая освященные куличи и яйца.

    13 апреля – Светлый понедельник. Первый день Светлой седмицы, когда пасхальная радость продолжается. Постные ограничения отменяются, богослужения совершаются при открытых Царских вратах.

    14 апреля – Радоница. День особого поминовения усопших, установленный Церковью, чтобы верующие могли разделить пасхальную радость с ушедшими близкими. В этот день принято посещать кладбища.

    15-18 апреля – продолжение Светлой седмицы. Все эти дни считаются продолжением пасхального торжества. В храмах ежедневно совершаются крестные ходы.

    19 апреля – день памяти апостола Евтихия, ученика апостола Павла, и мученика Иеремия.

    21 апреля – день памяти апостола Родиона, одного из семидесяти апостолов.

    25 апреля – день памяти преподобного Василия Парийского, исповедника, пострадавшего за почитание святых икон в VIII веке.

    26 апреля – день памяти мученицы Фомаиды Египетской, почитаемой как покровительница целомудрия.

    28 апреля – день памяти апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, сподвижников апостола Павла.

    30 апреля – день памяти преподобного Акакия Синайского, подвизавшегося в VI веке.

    Главный праздник апреля 2026 – Пасха

    Светлое Христово Воскресение – центральное событие православного календаря. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля. Дата праздника меняется каждый год и определяется по лунно-солнечному календарю: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия.

    Смысл праздника для верующих – в победе жизни над смертью, света над тьмой. Пасхальное богослужение начинается в полночь крестным ходом вокруг храма, после чего священник возглашает: «Христос воскресе!», а прихожане отвечают: «Воистину воскресе!» Празднование продолжается всю Светлую седмицу, когда постные ограничения отменяются, а Царские врата в храмах остаются открытыми.

    Страстная неделя в апреле 2026

    Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. В 2026 году Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля. Каждый ее день имеет особое значение.

    Великий понедельник (6 апреля) – воспоминание ветхозаветного Иосифа и проклятия бесплодной смоковницы. Церковь призывает верующих к духовной плодоносности.

    Великий вторник (7 апреля) – воспоминание обличения Христом фарисеев и книжников, а также притч о десяти девах и талантах. В этот же день празднуется Благовещение, поэтому пост ослабляется.

    Великая среда (8 апреля) – день, когда Церковь вспоминает предательство Иуды и грешницу, омывшую ноги Христа. Это день покаяния и осознания своих грехов.

    Великий четверг (9 апреля) – воспоминание Тайной вечери, на которой Христос установил таинство Евхаристии. В этот день верующие стараются причаститься, а в народной традиции принято наводить порядок в доме.

    Великая пятница (10 апреля) – самый скорбный день, когда вспоминают распятие и смерть Спасителя. В храмах выносят Плащаницу, верующие соблюдают строжайший пост.

    Великая суббота (11 апреля) – день покоя, когда тело Христа находилось во гробе. Утром совершается литургия, после которой освящают пасхальную снедь. Вечером начинается пасхальное богослужение.

    Великий пост в апреле 2026

    В апреле 2026 года Великий пост продолжается до 11 апреля включительно. Первая половина месяца (с 1 по 5 апреля) – это последние дни Четыредесятницы, когда постные ограничения сохраняются: по-прежнему запрещены мясо, рыба (кроме 7 апреля – Благовещения), молочные продукты и яйца. Рыба разрешается только в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (которое в 2026 году выпадает на 5 апреля – уже в марте, но его отголоски ощущаются).

    С 6 по 11 апреля – Страстная неделя, когда пост становится особенно строгим. В Великую пятницу верующие стараются не принимать пищу до выноса Плащаницы. Пост заканчивается после пасхальной службы в ночь с 11 на 12 апреля.

    Что можно и нельзя делать в церковные праздники апреля

    В дни церковных праздников Церковь призывает верующих к особому духовному настрою. Рекомендуется посещать богослужения, молиться, читать Евангелие. В праздничные дни, особенно в Пасху и Благовещение, следует избегать тяжелой работы, если она не является необходимой.

    В дни поста и Страстной недели существуют ограничения в пище. Однако главное, что напоминает Церковь, – это не столько гастрономические запреты, сколько воздержание от ссор, раздражения, осуждения и пустых развлечений. В дни церковных праздников, особенно в Пасху и Светлую седмицу, неуместны ссоры, конфликты и праздность.

    В Страстную пятницу и субботу не принято устраивать шумные застолья и развлечения – это время скорби и тишины. В Радоницу же, наоборот, верующие посещают кладбища, чтобы разделить пасхальную радость с усопшими.

    Кому молятся в апреле – список святых

    В апреле 2026 года верующие обращаются с молитвами ко многим святым. Мученикам Хрисанфу и Дарии (1 апреля) молятся о семейном благополучии и укреплении брака. Преподобному Сергию Валаамскому (2 апреля) – о помощи в духовной жизни. Священномученику Василию Анкирскому (4 апреля) – о твердости в вере.

    Особое почитание в апреле связано с мученицей Матроной Солунской (9 апреля) – к ней обращаются с молитвами об избавлении от болезней и напастей. Апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму (28 апреля) молятся о помощи в служении.

    Именины в апреле 2026 года

    Апрель богат на именины. Среди наиболее значимых дат: 1 апреля – именины Дарьи и Хрисанфа; 2 апреля – Сергия; 4 апреля – Василия; 5 апреля – Никона; 9 апреля – Матроны; 19 апреля – Евтихия; 21 апреля – Родиона; 28 апреля – Аристарха, Пуда, Трофима.

    Какие церковные праздники будут после апреля 2026

    После апреля главные церковные события наступят в мае. 9 мая – день памяти святого Георгия Победоносца, один из самых почитаемых праздников. Также в мае отмечается Радоница (если она не пришлась на апрель), а в конце месяца – Вознесение Господне, которое в 2026 году выпадает на 21 мая, и Троица – 31 мая.

    Какие церковные праздники в апреле 2026?
    Главные праздники апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), Пасха (12 апреля), Страстная неделя (6-11 апреля), Радоница (14 апреля). Также весь месяц наполнен днями памяти святых.

    Когда Пасха в 2026 году?
    Пасха в 2026 году празднуется 12 апреля.

    Что нельзя делать перед Пасхой?
    В Страстную неделю не рекомендуется устраивать шумные застолья, развлечения, а также вступать в конфликты. В Великую пятницу многие верующие воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы. В Великую субботу заканчивается пост, и верующие освящают куличи и яйца.

    Когда Страстная неделя в 2026 году?
    Страстная неделя проходит с 6 по 11 апреля 2026 года.

    Есть ли пост в апреле 2026?
    Да, с 1 по 11 апреля продолжается Великий пост. Наиболее строгие дни – Страстная неделя. Пост заканчивается после пасхальной службы в ночь с 11 на 12 апреля.

    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

