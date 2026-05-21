  • Новость часаЭксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет
    МИД приравнял использование российских активов к финансированию терроризма
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    4 комментария
    21 мая 2026, 10:57 • Новости дня

    TWZ сообщил о планах ВМС США объединить мини-субмарины и дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные работают над созданием совместных групп из мини-субмарин с бойцами спецназа и беспилотных подводных аппаратов для снижения уязвимости экипажей.

    Военно-морские силы США видят будущее в совместной работе необитаемых подводных аппаратов и мини-субмарин, на которых передвигаются бойцы подразделений SEAL, передает TWZ.

    В настоящее время ведомство уже проводит испытания, чтобы выяснить, как может функционировать взаимодействие экипажных и беспилотных систем под водой.

    Капитан ВМС США Майк Линн на полях ежегодной конференции SOF Week подтвердил эти намерения. «Это наша цель», – заявил офицер, отвечая на вопрос о планах флота по объединению подводных беспилотников и средств доставки пловцов. По его словам, использование дронов позволит расширить оперативные возможности подводного спецназа и снизить риски для личного состава.

    Основной рабочей лошадкой сил специальных операций ВМС сейчас является аппарат Mk 11 длиной около семи метров. Он управляется экипажем из двух человек и вмещает шесть пассажиров. Также флот закупил несколько новых сухих боевых подводных лодок, которые крупнее и позволяют работать на больших глубинах.

    Главной проблемой интеграции систем капитан Линн назвал сложности со связью под водой. В настоящее время аппараты не могут эффективно обмениваться данными для координации действий. Военным предстоит решить вопросы передачи информации и определить оптимальные способы запуска беспилотников с мини-субмарин, учитывая их ограниченный внутренний объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Lockheed Martin представила многоцелевой автономный подводный аппарат Lamprey.

    Пользователи сервиса Google Maps обнаружили на военно-морской базе в Калифорнии секретный прототип американского беспилотника Manta Ray.

    Военный эксперт Александр Степанов допустил массовое применение компактных подводных систем для диверсий.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя партизанка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Комментарии (5)
    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (12)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

    США провели пуск МБР Minuteman III
    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    Комментарии (3)
    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 07:00 • Новости дня
    Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
    Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках проходящих учений нестратегических ядерных сил российские военные успешно переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    Вооруженные силы России в ходе тренировок по применению нестратегического ядерного оружия перебросили спецбоеприпасы в позиционный район базирования ракетной бригады в Белоруссии, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили детали проводимых маневров. «В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республики Беларусь», – отметили в военном ведомстве.

    Белорусские военнослужащие ракетного соединения сейчас отрабатывают учебно-боевые задачи. Они получают специальные боеприпасы, предназначенные для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в заданные районы для подготовки к учебным пускам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных учений ядерных сил.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тысяч человек.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

    Соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации выполнили мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет, указало ведомство в Max.

    В маневрах также задействованы силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Одновременно с этим атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

    Личный состав Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Авиация выполняет вылеты в назначенные районы для патрулирования воздушного пространства.

    19 мая в России и Белоруссии стартовали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил. В ходе этих мероприятий Минобороны привело соединения в степень высшей боевой готовности.

    Комментарии (7)
    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Иран заявил о готовности применить новейшее оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    Комментарии (12989)
    20 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    У американских вертолетов Apache нашли опасный дефект трансмиссии

    В ударных вертолетах США Apache выявлен опасный дефект трансмиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявлен дефект трансмиссии, который способен привести к отказу хвостового винта и потере управления, отмечают американские СМИ.

    В одном из основных ударных вертолетов армии США Apache AH-64E обнаружена серьезная проблема с трансмиссией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и внутренние документы сухопутных войск.

    В статье приводится вывод расследования: «Расследование сухопутных войск показало, что «у некоторых AH-64E в главных трансмиссиях может произойти внутренняя поломка, в результате которой могут быть потеряны тяга хвостового винта, электричество и гидравлика… Исходная причина этого до сих пор расследуется»». Эти данные содержатся во внутреннем документе по вопросам безопасности.

    Согласно ему, потенциальной неисправности подвержены все вертолеты серии AH-64E, и авторы рекомендуют приостановить полеты всех машин этого типа. Отмечается, что это последняя модификация ударного вертолета Apache, которая приходит на смену предыдущей модели AH-64D.

    В материале Defense One подчеркивается, что расследование ведется на фоне особой зависимости сухопутных сил от Apache в возможной войне с Ираном. Эти вертолеты направляются в иностранные армии, используются для перевозки знаменитостей и сотрудников администрации и рассматриваются как платформа для будущей модернизации в высокотехнологичных «охотников» за дронами.

    Издание напоминает, что за последние месяцы с Apache AH-64E произошло несколько инцидентов. В марте один вертолет разбился во время тренировочного полета в Алабаме, другой потерпел аварию при контрольном вылете в Техасе, а на прошлой неделе машина совершила вынужденную посадку в Южной Корее.

    Одновременно, по данным внутренней документации, в сухопутных силах возник дефицит финансирования. Это вынудило командование сократить количество летных часов и ускорить вывод из эксплуатации более ранней версии вертолета Apache AH-64D.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой вертолет AH-64 Apache армии США совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле близ авиабазы Кунсан в Южной Корее. В марте 2024 года ударный вертолет AH-64E Apache армии США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение и два военнослужащих получили легкие травмы.

    Однако совсем недавно западные СМИ сообщали, что американские военные, задействовав именно вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk, уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения на совместных учениях в Белоруссии отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военные России в ходе учений ядерных сил на территории Белоруссии отработали приведение подразделений применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства обороны.

    По данным военного ведомства Белоруссии, с 18 мая на территории республики проходит тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В маневрах задействованы соединения, отвечающие за применение ядерных средств и их поддержку, уточнили в министерстве обороны Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Позже российское Минобороны сообщило, что в масштабных маневрах участвовали более 64 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 03:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о лазерном оружии на эсминцах США на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США на девяти боевых надводных кораблях лазерные установки и планируют расширить испытания и развертывание аналогичных систем на всем флоте.

    «Вооруженные силы США активно работают над сокращением зависимости от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения», –  пишет портал The War Zone.

    Недавно опубликованный бюджет на 2027 финансовый год отражает срочность, с которой       миллиарды долларов выделены на масштабные программы исследований и разработок в области направленной энергии.

    «Возможности направленной энергии предлагают недорогую альтернативу традиционным системам с точки зрения стоимости выстрела, увеличенную глубину магазина и улучшенную эшелонированную оборону», – говорится в бюджетных документах.

    По данным портала, корабли USS Spruance и USS John Finn, которые несут боевое дежурство в Индийском океане и на Ближнем Востоке, получили передовую лазерную систему ODIN.

    «Это первая система оптического прицеливания, масштабированная для нескольких эсминцев, оснащена маломощным лазером, предназначенным для работы в качестве «ослепляющего» устройства , чтобы ослепить или дезориентировать электрооптические и/или инфракрасные системы наведения приближающегося оружия, такого как односторонние ударные беспилотники», – сказано в статье.

    Этот комплекс предназначен для дезориентации беспилотных аппаратов противника. Кроме того, установка способна нейтрализовать камеры и чувствительные датчики на вражеских подлодках, самолетах и надводных кораблях.

    Эсминец USS Spruance выполняет задачи в составе авианосной ударной группы Abraham Lincoln в Индийском океане. Всего американское военное ведомство разместило оружие направленной энергии на девяти своих кораблях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США USS Preble в феврале уничтожил четыре дрона лазером HELIOS. ВМС США в марте возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после многолетнего перерыва. В апреле TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о применении запрещенного оружия боевиками ВСУ до спецоперации

    Картаполов заявил о применении запрещенного оружия ВСУ до спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска использовали кассетные и фосфорные боеприпасы в ходе конфликта в Донбассе еще до старта специальной военной операции, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Они их с самого начала применяли и применяли их еще до начала специальной военной операции, на Донбассе, абсолютно ничего не стесняясь и ни на что не оглядываясь. Их западные кураторы, которые все рассказывают про демократию, про права человека, тогда еще ничего не видели в лице миссии ОБСЕ, которая постоянно мониторила ситуацию», – сказал он ТАСС.

    Картаполов отметил, что возможности украинских войск по использованию таких вооружений серьезно сократились.

    «Мы отслеживаем, где находятся подобного рода боеприпасы, и принимаем меры к тому, чтобы их до применения уничтожить», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО. Лавров напомнил ключевой принцип спецоперации. Постпред России Тарабрин сообщил о лабораториях с химикатами на позициях ВСУ.



    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о зачистке подвалов жилых домов на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки «Север» на Сумском направлении атаковали противника в районах Уланово, Дегтярного, Катериновки, Могрицы, Кровного, Конотопа, Вольной Слободы, Заречья, Пустогорода, Толстодубово, Гавриловой Слободы и Рясного.

    «Продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье и Кондратовке, стрелковые бои идут в окрестностях Иволжанского», – рассказали неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 450 метров. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 200 метров.На Харьковском направлении живую силу и технику ВСУ российские бойцы крушили в районах Харькова, Избицкого, Водяного, Великого Бурлука, Завадского и села Бударки.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения ГВ «Север» продвинулись на шести участках до 900 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Шестеровка, в районе Караичного, а также Охримовки.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в селе Бударки и окрестностях, а также в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около тысячи военных. Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ. На Сумском направлении ВСУ стали строить укрепления изъятой ЖКХ-техникой.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 06:40 • Новости дня
    Адмирал Моисеев поздравил моряков с годовщиной образования Тихоокеанского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Тихоокеанского флота с 295-ой годовщиной создания объединения, сообщает Минобороны России.

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев направил торжественное обращение военнослужащим, передает Минобороны. «От себя лично и имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с 295-й годовщиной со Дня основания Тихоокеанского флота - гордости нашего Отечества, надежного стража восточных рубежей России!», – заявил военачальник.

    Адмирал напомнил о героической истории объединения. В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч тихоокеанцев обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, а в 1945 году освобождали Курильские острова. За проявленное мужество более 30 тыс. моряков получили награды.

    Моисеев подчеркнул, что сегодня личный состав продолжает славные традиции, обеспечивая безопасность морских коммуникаций. Военные моряки и пехотинцы показывают пример доблести в ходе специальной военной операции. Тысячи бойцов уже удостоены высоких государственных наград за отвагу и самоотверженность.

    Отдельные слова благодарности главнокомандующий выразил ветеранам, передающим бесценный опыт новому поколению. Он также поблагодарил семьи военнослужащих, чья поддержка помогает защитникам стоять на страже Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны привлекло силы Тихоокеанского флота к масштабным учениям ядерных сил.

    В начале мая малые противолодочные корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.

    В конце прошлого года 155-ю отдельную бригаду морской пехоты ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    NZZ: Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Проходящие тренировки сил сдерживания призваны напомнить западным странам статус ядерной державы и служат предупреждением для Европы, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

    Маневры отечественных войск вызвали серьезный резонанс в зарубежной прессе, передает РИА «Новости». Обозреватели швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung оценили влияние этих тренировок на европейские страны.

    Авторы статьи подчеркнули значимость демонстрации оборонного потенциала Москвы. «Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», – говорится в публикации.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тыс. человек.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» на территорию Белоруссии.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Улицу имени Жириновского открыли в Уфе
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности - и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации