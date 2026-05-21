    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 11:44 • Новости дня

    МИД приравнял использование российских активов к финансированию терроризма

    Tекст: Вера Басилая

    Любая передача заблокированных российских средств на нужды украинской армии будет расцениваться как прямое спонсирование террористической деятельности и повлечет за собой встречные иски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавила, что Россия обязательно добьется компенсации нанесенного ущерба в строгом соответствии с нормами международного права.

    Кроме того, Москва оставляет за собой право выдвинуть претензии к государствам, которые спонсируют преступления украинских военных за счет изъятых средств. Подобные действия западных стран будут расцениваться как поддержка актов геноцида и иных международных преступлений.

    Европейский союз рассматривал замороженные активы России в качестве единственного способа спасения киевского режима.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о крайне жестких ответных мерах со стороны Москвы.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    20 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не применяет самые разрушительные средства в зоне спецоперации, потому что не хочет нанести чрезмерного ущерба территориям и жителям.

    О причинах отказа России от использования отдельных видов разрушительного вооружения в зоне спецоперации Сергей Лавров рассказал в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, передают «Вести».

    Министр пояснил, что Москва не задействует такие средства, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по его словам, по сути проживают россияне. Глава МИД заявил, что Европа не извлекла уроков из истории и, как он выразился, взрастила новый нацистский режим в лице Киева.

    «Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед началом спецоперации. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал: российская сторона отказывается от применения тех средств, которые могла бы использовать, потому что не желает наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по его выражению, в основном «наши люди», которых, как считает Москва, пытаются подавить нацисты.

    Ранее Лавров подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    20 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, используемому для военной логистики Украины.

    Беспилотные летательные аппараты поразили украинские тепловозы, задействованные в обеспечении военных перевозок. Один из локомотивов был выведен из строя на территории промышленного предприятия в городе Каменское Днепропетровской области, еще один – в Кривом Рог, передает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Мах.

    Отмечается, что железнодорожный транспорт играет ключевую роль в снабжении ВСУ, а удары по нему направлены на осложнение логистических цепочек украинской армии и снижение оперативных возможностей перевозок в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские военные поразили железнодорожные станции в нескольких регионах Украины.

    Позже Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника. В прошлом году расчеты FPV-дронов атаковали перевозившие военные грузы украинские тепловозы.

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    20 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в среду в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв зафиксирован в среду на территории Кривого Рога, передает РИА «Новости». Ранее местные журналисты уже публиковали информацию об аналогичном происшествии.

    «В Кривом Роге слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

    Судя по информации официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены работают не повсеместно. Режим опасности действует лишь в отдельных районах Днепропетровской области.

    Ранее российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области.

    20 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Tекст: Вера Басилая

    Московская апелляционная инстанция обязала европейский депозитарий Euroclear выплатить управляющей компании «Первая» компенсацию 32 млрд рублей за заблокированные из-за санкций доходы по ценным бумагам клиентов.

    Московская инстанция частично удовлетворила иск АО «Управляющая компания «Первая» к европейской структуре, передает РИА «Новости».

    Судьи постановили компенсировать истцу недополученную прибыль по замороженным ценным бумагам клиентов.

    Общая сумма взыскания включает свыше 300 млн долларов и 31 млн евро дохода по активам. Также ответчик обязан возместить упущенную выгоду от реинвестирования в размере около 86 млн долларов.

    Дополнительно взыскано порядка 983 млн рублей и около 4 млн долларов вознаграждения за управление активами. Изначально в рамках данного разбирательства истец требовал 34 млрд рублей.

    В мае первая инстанция одобрила выплату лишь 15 млрд рублей. Однако апелляция выявила процессуальные нарушения, пересмотрела дело и существенно увеличила итоговую сумму компенсации.

    В марте суд перенес рассмотрение иска УК «Первая» к Euroclear Bank на конец апреля.

    К концу первого квартала объем замороженных в этом депозитарии российских активов достиг 200 млрд евро.

    Накануне страны G7 отказались возвращать доступ к суверенным средствам Москвы до выплаты репараций Украине.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотные летательные аппараты атаковали город Сызрань в Самарской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    «С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», – написал Федорищев в Max.

    Кроме того, пострадало еще несколько человек.

    Он напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения.

    За ночь над Россией перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

    Над Ростовской областью за этот период нейтрализовали свыше 30 БПЛА.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

