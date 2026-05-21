Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Рособрнадзор сообщил об отказе от устного экзамена по истории в 11-м классе
Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Ведомство не рассматривает возможность введения обязательного устного испытания для учащихся 11-х классов, передает РИА «Новости».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал ситуацию во время специальной горячей линии. «Про одиннадцатый класс – пока в планах нет, не думаем об этом», – заявил руководитель ведомства.
Мероприятие было посвящено вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году. Ранее руководитель ведомства отмечал, что изменения коснутся только выпускников средней школы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о введении обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.
В Минпросвещения назвали это испытание формой допуска к ОГЭ.
Заслуженный учитель России Максим Пратусевич связал данное нововведение с ухудшением навыков устной речи у современных школьников.