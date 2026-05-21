Россия вызвалась помочь Ирану и США с решением вопроса обогащенного урана

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о намерении страны содействовать решению урановой проблемы, передает ТАСС.

На прошедшем брифинге она подчеркнула, что российская сторона настроена на помощь в реализации любых соглашений, которые могут быть достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

«Хочу напомнить принципиальную позицию России о незыблемости права Ирана на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», – отметила дипломат.

По ее словам, решения о том, как распоряжаться этим правом и накопленным ядерным материалом, должен принимать исключительно иранский народ.

Представитель ведомства добавила, что урегулирование сложившейся ситуации возможно лишь политико-дипломатическим путем. Она уточнила, что процесс должен опираться на нормы международного права и учитывать интересы Исламской Республики. Детали текущих переговоров пока остаются закрытыми для широкой общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран согласился на экспорт обогащенного урана российской стороне.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал обсуждение данной темы с Москвой.

Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении долгосрочного моратория на обогащение урана.