Картину Бэнкси продали в США за 18 млн долларов

Картина Бэнкси ушла с молотка на американском аукционе за 18 млн долларов
Полотно британского стрит-арт художника Бэнкси с изображением девочки и улетающего красного шара досталось анонимному коллекционеру, став третьим по стоимости произведением автора.
Произведение «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» приобрел анонимный коллекционер на торгах Fair Warning, передает РИА «Новости».
«Картина в серых тонах, на которой изображена маленькая девочка, смотрящая на улетающий красный воздушный шар, была продана за 18 млн долларов в среду», – сообщает Wall Street Journal.
Работа датирована 2012 годом и написана аэрозольными красками на холсте. Американское издание отмечает, что прошедший аукцион стал серьезной проверкой позиций Бэнкси на рынке искусства после недавнего раскрытия его личности.
Самыми дорогими творениями стрит-арт художника остаются «Любовь в мусорном ведре» и «Изменивший правила игры». За них на прошлых торгах отдали 25,4 млн и 23,2 млн долларов соответственно. В марте журналисты Reuters выяснили, что настоящее имя автора – Робин Ганнингем. После этого проверяющая подлинность картин компания столкнулась с небывалым количеством запросов.
В начале мая уличный художник подтвердил авторство новой скульптуры в центре Лондона.