Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.
Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.
На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.
Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.