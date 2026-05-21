  Лента новостей
    США создали повод для агрессии против Кубы
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 14:08 • Новости дня

    В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.

    Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.

    На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.

    Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    20 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Политик сообщил об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.

    «У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии», – заявил Картайзер.

    В то же время, он указал на трудности этой процедуры. Картайзер напомнил, что верховный представитель по иностранным делам одновременно является еврокомиссаром и подпадает под квотный принцип формирования Еврокомиссии, где от каждой страны представлен один член.

    В этой связи Картайзер отметил, что в нынешнем составе Еврокомиссии заменить Каллас можно только на другого представителя Эстонии, а назначение кандидата из любой другой страны потребует перераспределения портфелей и смены других еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы ЕС. До этого служба внешней разведки России сообщила о временном отстранении Каллас от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и чиновники в Брюсселе выражают недовольство работой Каллас, критикуя ее жесткую позицию по России и слабую реакцию на ситуацию в Газе.

    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    21 мая 2026, 08:27 • Новости дня
    Турецкий политик назвал решение суда по Euroclear козырем России

    Tекст: Вера Басилая

    Постановление московского арбитража о взыскании замороженных средств с бельгийского депозитария Россия может использовать в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и Euroclear, заявил турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

    «Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что правота доводов Москвы уже доказана, даже если финансовая структура откажется выполнять требования.

    Политик добавил, что решение придаст легитимности будущим действиям в отношении организации. Кроме того, это может сподвигнуть союзников, включая Белоруссию, заморозить активы бельгийского правительства.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры Euroclear 200 млрд евро.

    В ответ европейский депозитарий заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    После этого Банк России потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    20 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    КСИР сообщил о проходе коммерческих судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки более двух десятков торговых судов благополучно пересекли Ормузский пролив под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    Движение коммерческого флота в стратегически важном регионе продолжается при обеспечении безопасности со стороны Тегерана. Информацию об этом распространили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

    «За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив в координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Ситуация в регионе обострилась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу. В ответ КСИР провел масштабную операцию, атаковав израильскую территорию и американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востока.

    После этого иранские власти приняли решение закрыть Ормузский пролив для кораблей, связанных с государствами, поддержавшими нападение на республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз увеличил зону своих военных операций в Ормузском проливе. Тегеран перекрыл этот маршрут для судов союзников США.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пообещали обеспечить стабильное судоходство при отсутствии внешних угроз.

    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    21 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал энергетическое цунами в Британии и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабный энергетический кризис неизбежно затронет европейские страны и Британию, вызвав серьезные последствия для их экономик и политических систем, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

    В соцсетях пользователь назвал увеличивающуюся поддержку партии «Альтернатива для Германии» политическим землетрясением. Дмитриев отреагировал на эту публикацию, подчеркнув масштаб грядущих проблем, передает РИА «Новости».

    «Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», – написал он в ответ.

    Ранее Кирилл Дмитриев называл неизбежными прямые переговоры Европы и России из-за надвигающегося энергетического кризиса. Спецпредставитель президента обращал внимание на беспрецедентное падение популярности европейских политиков.

    21 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД приравнял использование российских активов к финансированию терроризма

    Tекст: Вера Басилая

    Любая передача заблокированных российских средств на нужды украинской армии будет расцениваться как прямое спонсирование террористической деятельности и повлечет за собой встречные иски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавила, что Россия обязательно добьется компенсации нанесенного ущерба в строгом соответствии с нормами международного права.

    Кроме того, Москва оставляет за собой право выдвинуть претензии к государствам, которые спонсируют преступления украинских военных за счет изъятых средств. Подобные действия западных стран будут расцениваться как поддержка актов геноцида и иных международных преступлений.

    Европейский союз рассматривал замороженные активы России в качестве единственного способа спасения киевского режима.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о крайне жестких ответных мерах со стороны Москвы.

    21 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Захарова назвала действия ЕК с замороженными активами «неприкрытым грабежом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула абсолютную незаконность использования европейскими структурами отечественных средств.

    «Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия – это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния», – заявила дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел пообещало скорый ответ на блокировку отечественных активов.

    Захарова сравнила Европейский союз с воровской группировкой.

    Ранее сообщалось, что Москва заранее подготовила пакет жестких ответных мер на случай изъятия средств.

    21 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах сохранила стабильность, закрепившись на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров по итогам утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром оставались стабильными и находились у отметки в 593 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 593,7 доллара, показав рост на 0,1%. К 9:09 по московскому времени показатель составил 592,9 доллара.

    Средняя стоимость газа в Европе в марте выросла почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены снизились на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара. Резкий рост произошел после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа в Европе поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июньских фьючерсов превысили отметку в 612 долларов.

    Накануне европейские биржевые цены на природный газ закрепились вблизи 620 долларов.

