Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.
По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».
Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
«Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.
Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.
На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.
В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.