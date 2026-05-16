В Финляндии потребовали прекратить поддержку Киева из-за украинских дронов

Финский политик Мема призвал остановить помощь Киеву из-за украинских дронов

Tекст: Мария Иванова

Представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* потребовал от властей страны прекратить военную поддержку Киева из-за прилетающих украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

В пятницу утром столичный аэропорт закрывали на несколько часов после сообщений о появлении аппаратов. Силы обороны заранее получили предупреждение о возможном нарушении воздушного пространства, однако его источник не раскрыли.

«Финляндии стоит в срочном порядке остановить военную помощь Зеленскому после того, как украинские беспилотники в четвертый раз залетели в воздушное пространство Финляндии», – написал политик в социальной сети X. Мема также подчеркнул, что украинский лидер подвергает жителей страны опасности.

С конца марта власти Финляндии неоднократно обнаруживали неизвестные дроны. По результатам расследований правоохранительные органы подтвердили их украинское происхождение. Выяснилось, что по меньшей мере три беспилотника несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская полиция отказалась расследовать инцидент с закрывшими столичный аэропорт беспилотниками.

Президент страны Александр Стубб исключил наличие прямой военной угрозы для государства.

Пограничная охрана Финляндии установила факт вылета нарушивших границу дронов с украинской территории.