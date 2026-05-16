Президент Латвии предложил оппозиционера Кулбергса на пост премьера

Президент Латвии Ринкевичс предложил кандидатуру Кулбергса на пост премьера
Глава Латвии Эдгарс Ринкевичс выдвинул депутата от оппозиционной партии Андриса Кулбергса на должность главы правительства после отставки предыдущего кабинета министров.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил кандидатуру депутата от оппозиционного «Объединенного списка» Андриса Кулбергса на пост премьер-министра страны, передает РИА «Новости». Выдвижение произошло на фоне политического кризиса в республике.
«Крупнейшая оппозиционная партия «Объединенный список» выдвинула господина Кулбергса... Я предлагаю господину Кулбергсу заняться формированием нового кабинета министров. Господин Кулбергс пользуется моей полной поддержкой и доверием», – заявил глава государства в ходе пресс-конференции.
Теперь кандидатуру нового премьера предстоит утвердить сейму Латвии.
Днем ранее бывший премьер-министр Эвика Силиня покинула свой пост. Причиной стал раскол в правящей коалиции, вызванный ее решением уволить министра обороны Андриса Спрудса.
Ранее глава правительства потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса. В начале мая украинские беспилотники упали на территорию латвийской нефтебазы в городе Резекне.