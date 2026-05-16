  • Новость часаУкраинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Крымскому мосту исполнилось восемь лет
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Меркурис: Слова Зеленского о дронах показали масштаб ударов возмездия России
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    13 комментариев
    16 мая 2026, 19:09 • Новости дня

    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо предложил назначить Макрона руководителем Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости».

    Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

    «Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.

    Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.

    В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (6)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе

    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    Комментарии (12)
    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (18)
    15 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный вандал проник в ночь на 15 мая в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил его исторический витраж. Подозреваемого удалось задержать, говорится в заявлении руководства собора.

    Неизвестный мужчина совершил акт вандализма в русском православном кафедральном Крестовоздвиженском соборе в Женеве в ночь на 15 мая, передает ТАСС.

    Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям службы безопасности и местной полиции.

    «Около полуночи неизвестный проник во двор храма и с особой жестокостью разбил исторический витраж, которому почти 160 лет. После многочисленных попыток ему удалось проникнуть внутрь собора. Затем он пытался войти в алтарь», – говорится в заявлении руководства собора.

    Мотивы преступника и детали о его личности пока не раскрываются, расследование инцидента продолжается. Представители храма подчеркнули, что это не первый случай вандализма в истории собора. Построенный в XIX веке, он является одним из самых известных храмов Русской православной церкви в Европе и славится своими историческими витражами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Вене.

    В мае прошлого года хулиганы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Финская полиция расследует убийство художницы из России собственным мужем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Группа поляков жестоко избила украинских подростков в Варшаве

    Группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши группа местных жителей напала и жестоко избила компанию подростков с Украины, в результате чего один из пострадавших оказался в больнице с проломленным черепом, пишут местные издания.

    В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков из Украины. Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание TheWarsaw.

    По информации журналистов, 16-летний юноша по имени Артем находился на мосту в компании четырех друзей. Подростки разговаривали на украинском и русском языках. Изначально к ним подошли двое молодых людей на электросамокате, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы примерно из десяти человек.

    Нападавшие пустили в ход перцовый баллончик и начали избивать подростков ногами. Одного из друзей Артема повалили на землю, разбили ему очки и попытались столкнуть в реку. Еще один участник компании получил перелом носа.

    Пострадавший Артем с проломленным черепом и тяжелыми травмами лица перенес операцию и находится в больнице. Как рассказала правозащитница Марина Хулия, подростки уверены, что избежали смерти только благодаря появлению полиции. Увидев приближающихся правоохранителей, злоумышленники скрылись. Полиция подтвердила факт инцидента и ведет розыск нападавших.

    Ранее жители польского города Радом избили украинца после бытового инцидента. До этого трое жителей Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка приема беженцев с Украины в Польше упала до минимума.

    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Джон Траволта со слезами на глазах назвал спецприз в Каннах «за гранью «Оскара»
    Джон Траволта со слезами на глазах назвал спецприз в Каннах «за гранью «Оскара»
    @ IMAGO/Isabelle Vautier / Starfac/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед мировой премьерой режиссёрского дебюта «Ночной автобус с пропеллером в один конец» Джона Траволту ждал огромный сюрприз на Каннском фестивале: ему вручили почётную «Золотую пальму», которая является аналогом премии за вклад в кинематограф

    Траволта был потрясён и тронут неожиданной наградой, с трудом сдерживая слёзы, сказал: «Это за пределами «Оскара»! Полнейшая неожиданность! Не могу поверить. Этого я меньше всего ожидал» – воскликнул взволнованный Траволта по-французски, а толпа разразилась бурными аплодисментами, пишет Variety.

    Обращаясь к директору Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, Траволта добавил: «Вы говорили, что это будет особенный вечер, но я не знал, что это будет означать именно это». Фремо ответил: «Мы знали!»

    По словам Траволты, когда он встретился с Фремо в ноябре, он и представить не мог, что его  фильм примут. А когда Тьерри сказал, что его не просто приняли, а что он войдет в историю, потому что станет первым фильмом, принятым так рано, Траволта разрадался, как ребенок, потому  не мог в это поверить.

    Траволта, дважды номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль, в этом году посетил Каннский кинофестиваль, чтобы представить свой фильм «Ночной автобус с пропеллером в один конец», снятый при поддержке Apple по одноименной детской книге 1997 года.

    Автобиографический семейный фильм, который он назвал «самым личным фильмом в своей карьере», рассказывает историю в золотую эпоху авиации, когда юный любитель самолетов Джефф и его мать отправляются в путешествие через всю страну в Голливуд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Траволта обнаружил киноляп в фильме Тарантино. Он так же назвал любимых русских творцов. Звездных гостей эвакуировали с вечеринки Каннского кинофестиваля.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 23:07 • Новости дня
    Кремль допустил новые отставки политиков в Прибалтике из-за действий Киева

    Песков: Вслед за кабмином Латвии политики других стран могут пасть жертвой Киева

    Кремль допустил новые отставки политиков в Прибалтике из-за действий Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представители власти прибалтийских государств могут массово лишиться постов вследствие действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний роспуск латвийского кабинета министров, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима...», – заявил представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос о возможных политических кризисах в других государствах, пресс-секретарь ответил утвердительно. По его словам, приграничным странам следует подготовиться к подобным сценариям. Он подчеркнул, что Киев продолжит использовать иностранных партнеров в собственных нечистоплотных интересах.

    Ранее украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    После этого инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.

    Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня сообщила об отставке всего правительства.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Французский суд отказался освободить из тюрьмы основательницу SOS Donbass

    Суд во Франции оставил под стражей основательницу SOS Donbass Анну Новикову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд отклонил прошение о переводе под домашний арест главы гуманитарной ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем, сообщили в посольстве России.

    Французская юстиция не согласилась смягчить меру пресечения Анне Новиковой. «К сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», – сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

    Решение об отказе выпустить общественницу под судебный надзор судья вынес 13 мая. По данным дипломатов, адвокат защиты намерен обжаловать данный вердикт.

    Российское посольство ранее предоставило суду официальные гарантии размещения Новиковой. Для отбывания домашнего ареста ей предложили ведомственную квартиру недалеко от французской столицы.

    Накануне заседания сотрудник консульского отдела посольства РФ посетил главу ассоциации в тюрьме Флери-Мерожи. Во время встречи арестованная не высказала никаких жалоб на условия содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы  задержали в Париже Анну Новикову по подозрению в шпионаже 26 ноября 2025 года. В январе 2026 года французские власти арестовали мужа и подругу россиянки.

    Прокуратура Франции заявила о возможном осуждении основательницы организации на 15 лет лишения свободы за разведывательную деятельность. Лишь в апреле посольство России смогло добиться встречи с задержанной.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    Евродепутат спрогнозировал многолетнюю задержку вступления Украины в ЕС

    Евродепутат Картайзер заявил о риске долгого вступления Киева в ЕС из-за коррупции

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные проблемы со взяточничеством способны на долгие годы заблокировать процесс интеграции Киева в Евросоюз, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Интеграция киевских властей в европейские структуры рискует серьезно затянуться из-за внутренних проблем страны, передает РИА «Новости». Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер указал на серьезные препятствия для расширения объединения.

    «Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», – отметил европейский политик.

    По словам парламентария, Европа уже принимала государства с похожими трудностями, однако масштабы нарушений на Украине оказались беспрецедентными. Он добавил, что после присоединения к блоку ситуация в таких странах обычно улучшалась, но взяточничество все равно оставалось проблемой.

    Картайзер резюмировал, что коррупция является многогранной сложностью. Для ее искоренения потребуются разнообразные методы и значительное количество времени.

    Немецкое издание Berliner Zeitung указало на отсутствие результатов от западных финансовых вливаний из-за высокого уровня коррупции на Украине.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил уголовное преследование Андрея Ермака игнорированием предупреждений США о масштабных хищениях.

    Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил о разворовывании выделенных Киеву средств путем откатов.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Дело по иску ЦБ России против Euroclear передали другому судье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по иску Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в Арбитражном суде российской столицы передано новому судье из-за болезни предыдущего, сообщил источник.

    Арбитражный суд Москвы передал дело по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank судье Надежде Бушмариной вместо Анны Петрухиной, сказал собеседник РИА «Новости».

    Очередное заседание проходит в пятницу в закрытом режиме.

    Между тем в пресс-службе суда пояснили причину замены. «Судья Петрухина на больничном», – сообщили представители инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 трлн рублей. Позже инстанция назначила заседание по данному делу на начало марта. В апреле слушание перенесли на 15 мая.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок

    СМИ: Во Франции прокуратура просит семь лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози

    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом ливийском финансировании его победной кампании 2007 года, пишут французские СМИ.

    Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».

    Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.

    Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.

    В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.

    Комментарии (0)
    Главное
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Индийские власти решили спонсировать рождаемость
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    Клуб «Ахмат» выгнал бойца ММА Юнусова за жестокое избиение женщин
    Полицейских из Иваново обвинили в изнасиловании фигурантки уголовного дела

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    США вернулись к тактике «стратегической двусмысленности» в отношении Тайваня

    По итогам визита Дональда Трампа в Китай США «подвесили» вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации