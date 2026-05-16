Премьер Словакии Фицо предложил назначить Макрона руководителем Евросоюза
Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости».
Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
«Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.
Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.
В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ