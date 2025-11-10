Русофобия разрушает прибалтийскую экономику

Tекст: Станислав Лещенко

Экономическая ситуация продолжает ухудшаться. Признаки этого жители Эстонии видят каждый день.

Например, недавно было объявлено о банкротстве концерна Baltica Group, в свое время созданного на основе советской швейной фабрики «Балтика». Концерн долгие годы управлял разветвленным швейным бизнесом в Литве, Латвии и Эстонии. Он пережил все испытания постсоветской эпохи, но в итоге все же погиб. Причиной краха называют плохую экономическую ситуацию в регионе.

В свою очередь старейший обувной магазин Таллина Pereking объявил, что закроется навсегда 1 января 2026 года. Немудрено: даже по сравнению с 2024 годом жители столичного региона стали меньше приобретать бытовую технику и электронику, товары для отдыха, одежду и обувь. Владелец магазина объясняет решение о закрытии чередой кризисов, жесткой конкуренцией и безразличием городских властей к местным предпринимателям.

Также после двадцати лет работы в Тарту закрылся популярный некогда ресторан Cafe Truffe, принадлежащий известному в стране шеф-повару Йоэлю Острату. «Есть вне дома в Эстонии стало безумно дорого», – объяснил Острат.

Такого рода новости жители Эстонии получают практически ежедневно: закрытия, банкротства, сокращения… При этом многие инвесторы явно потеряли желание вкладываться в местный бизнес.

Так, издание Postimees публикует беседу с одним иностранцем, пожелавшим остаться анонимным. Человек, проработавший в Эстонии двадцать лет, выставил на продажу свои квартиры в Таллине. Перспектив в Эстонии он больше не видит. По его словам, «неопределенность слишком велика, а в мире есть и другие страны, где можно найти применение деньгам». А руководитель компании по продаже недвижимости Trianon Сергей Горлач рассказывает, что страну покидают многие жители приграничных регионов: кто-то нацелился на скандинавские страны, кто-то – на Западную Европу, а кто-то – на Россию.

Они это делают в том числе потому, что население запугано предстоящим «нападением России». «Наши политики и массмедиа активно раздувают в обществе военную истерию, запугивая граждан и потенциальных инвесторов, – говорит депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин, член оппозиционной Центристской партии. – Результаты мы наблюдаем каждый день: напуганные граждане продают свою недвижимость в Эстонии, чтобы перебраться на ПМЖ в более спокойные страны, а

инвесторы отказываются от реализации в нашей стране выгодных проектов. Не говоря уже о демографической ситуации: семьям сложно решиться на рождение детей, когда им каждый день рассказывают о зловещих планах Москвы».

Похожая ситуация сложилась в финской провинции Южная Карелия, ранее жившей за счет российского туризма. По данным Bloomberg, уровень безработицы в Иматре с ее населением в 25 000 человек достиг 15%, что значительно превышает средний по стране показатель в 9,1%. Усилился отток молодых людей в другие города. Как пояснила председательница Молодежного совета Иматры 16-летняя Сара Виртанен, многие местные семьи столкнулись с финансовыми трудностями, понимают, что в этом городе у них не осталось никаких перспектив и потому уезжают. Ко всему прочему, люди испытывают большие психологические проблемы – жители Иматры очень боятся войны, первыми жертвами которой они, в силу приграничного положения своего региона, и окажутся.

Близость российской границы, когда-то воспринимавшаяся в Иматре как «благословение», теперь стала «проклятьем». Свой вклад в невротизацию местного населения вносят финские СМИ, рассказывающие, что коварству Москвы нет границ и что россияне могут «пощупать крепость обороны» НАТО именно в Суоми. Сара Виртанен рассказала, что раньше частенько ездила в Петербург на хоккейные матчи. Однако сейчас она считает Россию «непредсказуемой». И она отнюдь не одна такая: невротизация охватила большинство финнов, не исключая самых юных. Девушка поделилась: «Я знаю маленьких детей, которые не могут спать: они боятся войны, им снятся кошмары».

Люди зрелого возраста, которые в силу жизненного опыта должны, казалось бы, скептически воспринимать госпропаганду, тоже охвачены страхом перед Россией. Руководитель действующего в Иматре «Дома-музея ветеранов» 73-летний Ярмо Икявалко поведал, что у жителей растет тревога по поводу будущего. «Если бы вы еще год назад спросили меня, боюсь ли я, я бы сказал – нет. А теперь у меня дрожат колени», – признался Икявалко.

Еще один житель Иматры, 50-летний бизнесмен Тони Кайнулайнен считает, что мир находится в шаге от третьей мировой войны.

Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией – вот три главных эмоции, господствующих сейчас в Южной Карелии.

Похожая ситуация и в Литве. Минувшим летом глава литовского национального агентства по привлечению инвестиций Invest Lithuania Элиюс Чивилис рассказал, что иностранные вложения в эту прибалтийскую республику за год упали в шестнадцать раз. Чивилис жалуется, что иностранных инвесторов становится все меньше и меньше. Статистика говорит сама за себя: если за первое полугодие 2024 года в республику извне поступило 239 млн евро, то за аналогичный период этого года – всего 15 миллионов. В первом полугодии 2025-го в Литве были запущены тринадцать инвестиционных проектов, открыто 660 рабочих мест. В 2024 году за такой же период были задействованы двадцать два инвестиционных проекта, создано 1,2 тыс. рабочих мест.

Причиной такого спада Чивилис называет геополитическую обстановку, другими словами – развязанную властями истерию про «неминуемое вторжение русских». По словам Чивилиса, общее мнение инвесторов заключается в том, что бизнес-среда должна быть предсказуемой и стабильной, а в Литве этого нет.

Главная проблема литовской экономики – собственные политики, которые в режиме нон-стоп рассказывают о «русской угрозе».

Причем одними рассказами не ограничивается: в Литве значительную часть населения уже прогнали сквозь «курсы обороны» и готовятся ввести всеобщий призыв в армию. Кроме того, недавно Литва совместно с другими странами Прибалтики, Польшей и Финляндией вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Этими минами предполагается «засеять» регионы, граничащие с Россией и Белоруссией. Иностранные бизнесмены видят эти приготовления и давно уже понимают, что с Литвой лучше не связываться.

Раймондас Регинис, руководитель отдела исследований рынка стран Балтии компании Ober-Haus, сообщил, что еще в 2023 году общий объем инвестиций представителей стран ЕС в коммерческую недвижимость прибалтийского региона сократился на 50%. По его словам,

«можно увидеть тенденцию – иностранный капитал уходит из Литвы, уходит с литовского рынка... Доверие иностранцев к нашему региону резко снизилось».

Немногим лучше ситуация и в Латвии – ее тоже покидают инвесторы. Из-за цен латвийцы затягивают пояса: экономят на сфере услуг и развлечениях. Люди уезжают, а многие из тех, кто еще не уехал, уже морально «сидят на чемоданах». На днях шумиху вызвало откровенное заявление главы Штабного батальона Национальных вооруженных сил Латвии полковника Антонины Бледоне: население не хочет защищать Латвию.

Антонина Бледоне сообщила: «После начала боевых действий на Украине люди думают так: в этом году теплицу сажать не буду – а вдруг начнется война… Детей тоже рожать пока не будем, подождем пока все утихнет. Мы не думаем о государстве, не думаем о себе как о латышах, как о продолжении народа. Мы думаем о том, как мне будет удобно в данный момент». Полковник поведала, что после начала конфликта на Украине к ней многие обращаются с вопросом: куда бежать в случае войны? А затем призналась, что ее пугает ход мыслей латышей: кажется, большинство предпочли бы уехать, а не защищать страну.

Однако такие настроения латышей ничуть не удивляют. Еще в 2023 году в местных СМИ прошли сообщения о закрытых заседаниях кабинета министров, где обсуждались вопросы эвакуации политической верхушки и создания правительства в изгнании. Также мало кто в стране не знает, что у большинства элиты уже куплены «домики у моря» или хотя бы квартиры в Западной Европе. Более того, многие женщины и дети из семей политиков и богатых бизнесменов уже там, а в Латвии бывают только наездами. А отцы семейств остались как бы в командировке: деньги зарабатывают. Простой народ видит все это – и не готов жертвовать собой, чтобы прикрыть отход элиты.

Нечто подобное наблюдается и в Литве, где «патриотасы» удивляются результатам свежего опроса о «российском вторжении». Согласно опросу, большинство литовцев – шесть из десяти – верят в это вторжение (а как не верить, если СМИ дудят об этом в уши каждодневно?!), причем половина из опрошенных собирается в ответ на вторжение не защищать страну, а бежать из нее.

«Больше всего удручают не общие цифры, а динамика настроений молодежи: среди самых молодых граждан Литвы быстрее всех растет как процент тех, кто реально боится вторжения России, так и тех, кто намерен в ответ на него валить из страны. Ничего удивительного в такой социологии вообще-то нет. Старшее поколение при "оккупации" уже жило и в глубине души помнит, что так хорошо, как при "оккупации", оно не жило уже никогда. А молодежь из Литвы сбежала бы в любом случае, потому что она и без российского вторжения из нее бежит. С вторжением будет одним поводом больше», – иронизирует калининградский политолог Александр Носович.