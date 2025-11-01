  • Новость часаВС России пресекли высадку с вертолета группы ССО ГУР у Красноармейска
    Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб
    1 ноября 2025, 12:10 Мнение

    Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    Нынешние досрочные парламентские выборы в Нидерландах почти не освещались в России. И это не совсем правильно. Голландия – одна из богатейших стран Европы, имеющая доход на душу населения больше, чем в Германии. И платящая в бюджет Евросоюза в относительных цифрах даже больше своей крупной соседки. У нее есть передовая промышленность – в том числе и оборонная. Роттердам – главный порт Европы, через который в том числе прибывает из США военная техника для Украины. Да и сами голландцы потратили на ВСУ миллиарды евро.

    Многолетний премьер «страны тюльпанов» Марк Рютте сегодня – генсек НАТО и едва ли не самый влиятельный политик Европы. Сама Голландия – своего рода «мост» между англосаксами и континентальной Европой. Она же – витрина «передовых» европейских ценностей, где впервые узаконили однополые браки и эвтаназию. На протяжении многих лет она оставалась одним из главных торговых партнеров России – и одновременно одним из самых жестких критиков положения дел внутри нашей страны.

    Определенную надежду России давал случившийся два года назад успех правой «Партии свободы» во главе с харизматическим Гертом Вилдерсом. Он сделал себе имя на непримиримой критике миграционной политики Евросоюза, однако в последнее время к ней прибавились публичные сомнения в необходимости вооружать Украину. И когда такого рода политическая сила заняла первое место с 23,5% голосов – это вселяло некий оптимизм. Значит, у него была возможность развить успех, и добраться до поста премьера.

    Однако пребывание в правящей коалиции сыграло с Вилдерсом злую шутку. В премьеры его не пустили, а партнеры по правительству заставили принять помощь Украине – пусть и в урезанном виде. Бесконечные споры шли и по поводу миграционной политики, и отношений с Евросоюзом. Не имея достаточно властных рычагов, Вилдерс и его партия уступали партнерам. К тому же в адрес правого политика поступали угрозы от исламистов и леворадикалов. Так что и полноценную предвыборную кампанию он просто вести не мог.

    Как результат – «Партия свободы» набрала всего 16,7%, сохранив за собой только 26 из 37 прежних кресел в 150-местном парламенте. В правительство ее никто теперь не позовет. Различные евроатлантические силы получили достаточно голосов, чтобы попробовать сразу две комбинации для будущего правительства – «большую коалицию» из четырех крупных партий либо правоцентристскую – с привлечением более умеренных, чем Вилдерс, небольших консерваторов и евроскептиков. Вторая более вероятна.

    Однако самым неприятным сразу и для Вилдерса, и для России стало то, кто стал победителем голландского голосования. Речь идет о леволиберальной партии «Демократы 66» и ее лидере, 38-летнем Робе Йеттене. Открытый гомосексуалист, выставляющий личную жизнь напоказ и подчеркивающий свою принадлежность к секс-меньшинствам. Того же Рютте тоже подозревали в этом – однако тот личную жизнь скрывает. Разве что как-то в интервью он рассказал, что любит гулять голым по квартире… Но никто этого не видел.

    Но личная жизнь – не главное в Йеттене и его партии. Это просто классические образцы леволиберальной повестки. По их версии, государство должно быть слабым, ограниченно участвовать в экономике и политике. Максимум власти надо передать наднациональным структурам – прежде всего Евросоюзу. Пора ограничивать нефть и газ и вместо них внедрять «зеленый переход». Само собой – однополые браки, с их точки зрения, надо узаконить по всему миру. Наконец, Голландию и ЕС в целом надо открыть для мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    Россия для Йеттена и однопартийцев – экзистенциальный враг. Они готовы вооружать Украину по максимуму, заставить Европу не только полностью отказаться от российских нефти и газа, но и запретить с нами любые торговые отношения. Зато они считают нужным поддерживать российскую несистемную оппозицию. На таком фоне даже Рютте, проводящий много лет жесткую антироссийскую политику, может показаться образцом умеренности. Да и Эммануэль Макрон с Фридрихом Мерцем на фоне Йеттена просто отдыхают.

    Поскольку Йеттену надо будет найти минимум три партии-партнера и учесть их позиции, открыть двери для мигрантов или полностью отказаться от нефти и газа ему не позволят. А вот по поводу России у Йеттена появится полная свобода рук… Количество оружия, которое Нидерланды поставят Украине, возрастет. Учитывая влияние страны в Евросоюзе, увеличатся и военные программы Евросоюза, направленные против России. Словом, Голландия может превратиться в богатый вариант Польши и Прибалтики. Чехия недавно из русофобской обоймы выпала – Нидерланды ее заменят.

    Словом, у России на некоторое время появится весьма влиятельный и опасный враг. Впрочем, Йеттен и его партия в русофобском «авангарде» – очень удобные объекты для контрпропаганды. Подчеркнуто ненавидящие Россию представители секс-меньшинств, мечтающие заставить подданных своего же короля отапливать дома кизяком и готовые впустить в Европу толпы мигрантов – это просто карикатуры. По этим сюжетам противники у них найдутся даже среди тех, кто Россию не любит.

    Однако не все так откровенно плохо. Если суммировать голоса, полученные в Нидерландах отпетыми русофобскими партиями, получается только треть. Это больше, чем на недавних выборах в Чехии и Норвегии, где подобные силы не набрали и четверти. Однако голландское общественное мнение на протяжении многих лет к России критичнее, чем чешское и норвежское. Но треть – все равно не большинство. Если русофобы пожелают повоевать с Россией напрямую – поддержки большинства подданных короля Виллема-Александра они не получат.

    Да и с правыми евроскептиками не все так плохо. Вилдерс и его «Партия свободы» голоса потеряли – но ушли они двум другим евроскептическим силам, выступающим против вооружения Украины. Партия JA21 и «Форум за демократию» свою поддержку значительно увеличили. В сумме три партии имеют теперь 42 места и 28% голосов, а раньше было 41 и 27,5% соответственно. А если добавить левых евроскептиков из Социалистической партии – получится 30% голосов за «укроскептиков». Совсем немало.

    Карикатурный персонаж во главе нового голландского правительства своей твердолобостью наверняка наломает столько дров, что по итогам его правления прибавят и правые, и левые евроскептики. Так что стратегически для России в чем-то даже хорошо, что одну из ключевых стран ЕС и НАТО возглавит такой деятель. Голландцы пусть расхлебывают свой выбор сами, а остальные на такой эксперимент смогут посмотреть со стороны. И не повторяют подобное в своих государствах.

