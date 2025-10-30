Bloomberg: На выборах в Нидерландах лидирует партия «Демократы 66»

Tекст: Вера Басилая

Прогрессивная партия «Демократы 66» (D66) лидирует на выборах в парламент Нидерландов, после того как избиратели снизили поддержку правой Партии свободы Герта Вильдерса, сообщает Bloomberg.

Согласно предварительным данным после подсчета половины голосов, D66 получает 27 мест из 150 в нижней палате парламента, а партия Вилдерса – 25 мест, уступив 12 мест по сравнению с прошлым созывом.

Теперь лидер D66 Роб Йеттен может рассчитывать на формирование коалиционного правительства и, возможно, занять пост премьер-министра. Центристские партии получили достаточно мандатов, чтобы D66 могла выбирать между созданием альянса с центристами-социалистами или с центристами-правыми. Большинство крупных партий отказались сотрудничать с Вилдерсом, что исключает возможность партии Свободы собрать свое правительство.

Выступая перед своими сторонниками, Йеттен заявил, что общество «попрощалось с политикой негатива и ненависти». Также он поздравил возможных партнеров по будущей коалиции: центристов-христианских демократов, центристов-правых из Народной партии и правых из JA21.

Разочарование избирателей партией Вилдерса связано с тем, что после его победы в 2023 году и вхождения в коалицию ему не удалось реализовать ключевые инициативы, в частности по миграции. Решение Вилдерса выйти из правительства в июне спровоцировало досрочные выборы и серьезно ослабило его позиции.

Теперь в Нидерландах стартует традиционно долгий переговорный период: для формирования большинства в парламенте потребуется не менее трех-четырех партий. Окончательные результаты выбров ожидаются 7 ноября, а все это время действующее правительство будет исполнять обязанности в статусе временного кабинета.

Ранее в Нидерландах перед парламентскими выборами внимание избирателей переключилось с Партии свободы Герта Вилдерса на партию JA21.

После первых exit poll Франс Тиммерманс решил сложить полномочия главы объединения «Зеленые левые – Партия труда».крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах.