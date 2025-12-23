История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.4 комментария
Проект «Скажи по-русски» объединил более 200 тыс. игроков по всей России
В интеллектуальной игре «Скажи по-русски» приняли участие более 200 тыс. человек из разных регионов России.
«На сегодняшний день игра «Скажи по-русски» уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я бы хотел отметить, что этот интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и все большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самой активной аудиторией стали женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 25,49%. За ними следуют игроки старше 45 лет – 21,62%. Однако молодежь до 34 лет по-прежнему лидирует: по итогам 2025 года этот сегмент составляет 53% всех участников.
Игроки соревновались за места в едином всероссийском рейтинге, подбирали русские замены англицизмам и сленгу и таким образом обогащали знания и навыки родного языка. Лидерами по количеству участников стали Москва (34,42%), Петербург (14,72%) и Краснодар, который за три месяца 2025 года поднялся с девятого на третье место. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.
«Скажи по-русски» – это мини-приложение во «ВКонтакте», разработанное Обществом «Знание» совместно с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Игроки наращивают баллы и повышают уровень своего персонажа от сказочных героев, что мотивирует участников совершенствовать свои речевые навыки в цифровой среде.