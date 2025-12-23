  • Новость часаУкраина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотые линкоры» Трампа разорят ВМС США
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    ЛДПР предложила ввести льготы за большой стаж работы
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    4 комментария
    23 декабря 2025, 16:27 • Новости дня

    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и вылет судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В калужском аэропорту Грабцево введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Грабцево в Калуге сообщила пресс-служба Росавиации, передает ТАСС. Ограничены прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Калуги вводили ограничения на работу аэропорта 19 декабря.

    До этого во вторник Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса .

    22 декабря 2025, 18:27 • Новости дня
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    @ Xinhua/Hao Jianwei/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

    «Это страшное убийство, это покушение», – заявил представитель Кремля в беседе с журналистом RT, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что спецслужбы будут вести расследование и будут делать то, что должны.

    Напомним, начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице. СК опубликовал видеозапись с места происшествия.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на украинский почерк в убийстве Сарварова.

    Комментарии (21)
    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    Комментарии (38)
    22 декабря 2025, 18:11 • Новости дня
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения

    Голикова: Первые результаты разработок по замедлению старения будут в 2027 году

    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    @ Andreas Arnold/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ученые ведут активную работу по изучению механизмов старения и разработке способов его замедления, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

    Работы проводятся в рамках национального проекта по внедрению новых технологий в сфере сохранения здоровья, сообщила Голикова, передает ТАСС.

    «Третье [направление работы] – это проведение научных исследований. Хочу сказать, что эти направления у нас реализуются в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», и к 2027 году мы планируем получить первые результаты по замедлению старения», – сказала вице-премьер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские ученые нашли способ замедлить старение организма.

    Комментарии (35)
    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    Комментарии (5)
    22 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ритейлер «Ашан» опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка и объявил о планах открытия новых магазинов.

    «На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что российское подразделение ритейлера функционирует автономно, не привлекая инвестиций от материнской структуры. Также представители «Ашан» сообщили о планах по дальнейшему развитию торговой сети в России и инвестированию в открытие новых супермаркетов.

    В марте прошлого года агентство Reuters сообщало, что убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (19)
    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Депутат Стенякина сообщила о двух индексациях выплат работающих пенсионеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Пенсии россиян, не прекращающих трудовую деятельность, увеличат в январе 2026 года на 7,6%, а в августе дополнительная прибавка составит до трех пенсионных баллов, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

    Новое повышение коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Процедура будет проходить автоматически, без необходимости подачи заявлений, передает ТАСС.

    «С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», – отметила она.

    В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а максимальная прибавка за три балла в августе достигнет 470,28 рубля в месяц.

    Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновили с 1 января 2025 года по инициативе президента России. До этого времени, с 2016 по 2024 годы, эта мера была заморожена. В неработающем статусе пенсионерам полностью включат индексации прошедших лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшему увеличению пенсий на совещании с вице-премьерами. В России работает более 7,3 млн пенсионеров, а наиболее значительное их число зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года. Депутат Стенякина напомнила части пенсионеров о двойных выплатах в декабре. Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперты представили политические итоги 2025 года

    Политологи назвали социальную архитектуру термином года

    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Социальная архитектура стала символом 2025 года и ключевым инструментом развития государства. Самыми заметными событиями года можно назвать переговорный процесс России и США, а также празднование 80-летия Победы. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

    «Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

    «Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

    «Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

    Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

    «Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

    «Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

    Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

    «Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии

    Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом

    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В силу логистического, культурного и исторического единства борьба с терроризмом и экстремизмом является общей задачей для России и стран Центральной Азии. Безопасность одного государства в регионе становится залогом безопасности всех постсоветских республик, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ.

    «Тема совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда занимала особое место в отношениях России и стран Центральной Азии – как в рамках СНГ, так и на двустороннем уровне. К сожалению, некоторые социокультурные особенности региона создают почву для радикализации отдельных групп, что представляет угрозу для всего евразийского пространства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «В то же время Россия и государства Центральной Азии связаны прочными узами общей истории, что обуславливает тесную взаимозависимость наших обществ. Соответственно, вспышка терроризма в одной стране становится проблемой для всех. Поэтому Москва считает своим долгом помогать ближайшим соседям в противодействии экстремизму», – продолжил он.

    «Вспомним теракт в «Крокусе». Эта трагедия наглядно показывает неделимость вопросов безопасности России и Центральной Азии. Даже с прагматической точки зрения: предотвращение подобных случаев у нас должно включать плотную работу по поддержанию стабильности в постсоветских республиках, в том числе через укрепление их спецслужб», – отметил эксперт.

    «Кроме того, государства региона – наши ближайшие союзники. Мы ценим их стремление к мирному и поступательному развитию. Если же на их территории вспыхнет «экстремистский пожар», о многих совместных планах на будущее можно будет забыть, а пострадают от этого все региональные игроки», – подчеркнул собеседник.

    «Отмечу, что Владимир Путин известен как последовательный и непримиримый борец с террористическими и экстремистскими движениями. Россия внесла огромный вклад в сдерживание распространения экстремизма в ряде регионов. Эту миссию мы продолжаем выполнять и будем делать это дальше – во благо России и наших партнеров», – заключил Козюлин.

    Ранее в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, на котором присутствовали лидеры Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана.

    В рамках своего выступления президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом до сих пор остается важным направлением взаимодействия стран Содружества. «В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», – напомнил Путин.

    Глава государства отметил, что дальнейшее наращивание партнерства в рамках СНГ «в самых разных областях» отвечает коренным интересам народов стран-участниц объединения. «Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности», – подытожил российский лидер.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и покончил с собой

    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и совершил суицид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тела двух мужчин обнаружили в доме в деревне Большое Кикерино в Ленобласти, погибшими оказались отец и сын, сообщили в региональном управлении СК.

    Утром 22 декабря в деревне Большое Кикерино Волховского района Ленинградской области были найдены тела мужчин 33 и 64 лет, передает областное СУ СК. По данным ведомства, погибшие оказались отцом и сыном.

    Следователи полагают, что утром между мужчинами произошел конфликт. Отец выстрелил сыну в голову из ружья, после чего совершил самоубийство.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

    До этого в апреле в Ленинградской области пьяный местный житель застрелил трех человек и ранил еще одного в деревне Липная Горка Тихвинского района.

    Комментарии (0)
    Главное
    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации