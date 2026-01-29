Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции

Tекст: Денис Тельманов

Россиян, пропавших во время отдыха в Египте, нашли живыми, передает ТАСС. По информации посольства России в Каире, трое туристов прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, затем самостоятельно отправились в Каир и перестали выходить на связь с родственниками. Родные забили тревогу, когда россияне не явились на обратный рейс.

После обращения близких посольство направило запрос в Министерство иностранных дел Египта и местные правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение граждан. В результате поступила предварительная информация, что россияне находятся в отделении египетской полиции.

В посольстве заявили: «Трое россиян 21 января прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, откуда самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с родственниками... В настоящее время они находятся в египетской полиции».

Дипломаты отметили, что делают все возможное для возвращения туристов на родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских туристов – Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко – пропали в Каире после того, как покинули свой отель. Россияне не выходят на связь с родственниками уже третьи сутки.

