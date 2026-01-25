  • Новость часаЗахарова сравнила идею замены бюста Пушкина с «Собачьим сердцем»
    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Военкор: Освобождение Старицы позволит соединить два плацдарма
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
    Заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали» генерал был на переговорах в Абу-Даби
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    25 января 2026, 05:25 • Новости дня

    Бывший глава НИИ Минобороны признался в получении 7 млн рублей от коллег

    Tекст: Денис Тельманов

    Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей от сотрудников.

    Как передает ТАСС, бывший начальник 27-го Центрального НИИ Министерства обороны Андрей Протасов признался в незаконном получении денежных средств от сотрудников своего института, однако не согласился с квалификацией преступления.

    По данным судебных документов, Протасов требует переквалифицировать его действия со статьи о получении взятки на превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

    По информации следствия, с 2020 по 2025 год он получал взятки за включение коллег в инициативную научную группу, что давало им возможность получать дополнительные выплаты и покровительство по службе.

    Всего Протасову вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере, два эпизода получения крупной взятки и один – значительной взятки.

    С 2014 по 2024 год 27-й Центральный НИИ исполнял многомиллионные госконтракты по внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создавать научные группы с выплатами стимулирующего характера их участникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб по делу составил более 470 млн рублей.

    Московский гарнизонный военный суд назначил Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки. Суд также назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы за получение взятки в размере 1 млн рублей.

    24 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле

    Трамп сообщил о применении «Дискомбобулятора» в Венесуэле

    Трамп раскрыл название секретного оружия США в Венесуэле
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент впервые озвучил название секретной разработки, примененной во время атаки на Венесуэлу, что вызвало резонанс в прессе.

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что секретное оружие, использованное американскими военными при атаке на Венесуэлу, называлось «Дискомбобулятор», передает РИА «Новости».

    «Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом», – заявил Трамп, отказавшись раскрыть детали и происхождение названия. Он отметил, что с удовольствием рассказал бы больше о новом вооружении, если бы мог разглашать такую информацию.

    По словам Трампа, также американские военные использовали дезориентирующее оружие во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это оружие якобы помешало венесуэльским военным запустить ракеты российского и китайского производства по американским вертолетам и самолетам.

    «Дезориентатор. Мне нельзя об этом говорить. Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», – подчеркнул американский лидер в интервью.

    Трамп не стал раскрывать дополнительную информацию о технических характеристиках или принципе действия «Дискомбобулятора», но подчеркнул, что это оружие обеспечило успех американской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные применили секретное нелетальное оружие во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Позже военный из Венесуэлы заявил, что использованное устройство вызывало сильную головную боль и кровотечение из носа. А министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    23 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность

    Глава Белоруссии Лукашенко лично привел части армии в боевую готовность

    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    @ БелТА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко лично контролирует текущую проверку белорусских войск, минуя министерство обороны и генеральный штаб, что стало важной особенностью инспекции.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приводит воинские части страны в боевую готовность, передает Белта. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, нынешняя проверка вооруженных сил отличается тем, что президент осуществляет это действие напрямую, без участия министерства обороны и генерального штаба.

    Вольфович отметил, что глава государства держит процесс проверки под личным контролем и получает оперативную информацию о ходе мероприятий. Он добавил: «Только что мною было доложено о прибытии контрольной группы из сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как была готова бригада к получению задачи, чем она сейчас занимается. Президент постоянно держит на контроле ход проверки».

    Госсекретарь также допустил, что Лукашенко может неожиданно прибыть в одну из частей, подчеркнув, что такое посещение будет неожиданным как для проверяющих, так и для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Вольфович сообщил, что одно из механизированных соединений Белоруссии приведено в боевую готовность в штатах мирного времени.

    Напомним, что внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента Александра Лукашенко. До этого полную проверку боеготовности армии провели в Белоруссии в октябре.

    24 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Гладков: Белгород подвергся самому массированному в истории удару из HIMARS

    Гладков сообщил о самом массированном в истории ударе по Белгороду из HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Губернатор Вячеслав Гладкова сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу за все время, предположительно, с применением систем HIMARS.

    «По нашей информации – самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сейчас аварийные службы и оперативные бригады работают на месте происшествия.

    Сообщается о возгорании хозпостройки, которое ликвидируют сотрудники МЧС, а также о пожаре в одном из дворов города из-за падения обломков.

    В селе Таврово Белгородского округа тоже зафиксированы разрушения: в двух частных домах повреждены кровли вследствие падения обломков. Информация по ущербу и последствиям продолжается уточняться.

    Губернатор отметил, что будет информировать о развитии ситуации по мере поступления новых данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытия.

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области.

    Минобороны России сообщило, что беспилотник «Герань» ликвидировал американскую установку HIMARS, из которой ранее выпускали ракеты по гражданским объектам России.

    24 января 2026, 20:49 • Новости дня
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

    New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

    Tекст: Мария Иванова

    В результате предполагаемого применения секретного устройства под названием «Дискомбобулятор» охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро испытала кровотечения и сильные болезненные ощущения, схожие с воздействием мощной звуковой волны, пишет New York Post.

    Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» (Discombobulator) похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

    Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

    Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

    Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

    Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

    Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

    22 января 2026, 19:30 • Новости дня
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    22 января 2026, 10:22 • Новости дня
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

    Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

    Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

    Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

    Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. «Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды», – заявил генерал.

    Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

    Ранее британские военные провели испытания нового основного боевого танка Challenger 3, машина впервые произвела стрельбу из своей новой пушки.

    22 января 2026, 07:58 • Новости дня
    В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие». Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

    В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

    Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

    Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

    Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.

    23 января 2026, 14:41 • Новости дня
    Прокуратура добилась увольнения главврача онкодиспансера Татарстана

    Прокуратура добилась увольнения главврача онкодиспансера Татарстана Хидиятова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) Татарстана Ильгиз Хидиятов лишился должности после проверки, выявившей сокрытие имущества и получение личной выгоды от коммерческих фирм, сообщили в прокуратуре.

    Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) Ильгиз Хидиятов был уволен по представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, сообщает пресс-служба надзорного органа.

    Проверка показала, что коммерческие организации оплачивали его личные расходы, включая бытовую технику и аренду автомобиля, в период исполнения госконтрактов с медучреждением.

    Также выяснилось, что Хидиятов скрыл информацию о страховом договоре жизни на сумму 5 млн рублей. Кроме того, он приобрел имущество на сумму свыше 17 млн рублей, оформив его на близкого родственника, чтобы скрыть настоящий объем активов.

    Прокуратура потребовала уволить главврача в связи с утратой доверия из-за выявленных фактов коррупционного характера. Представление прокурора было исполнено, Хидиятов освобожден от занимаемой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главврач наркологического диспансера Набережных Челнов Рамиль Сатдаров был уволен в ноябре по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия, а нанесенный бюджету ущерб составил более 4 млн рублей.

    Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге ранее также был уволен с формулировкой «утрата доверия».


    23 января 2026, 14:31 • Новости дня
    Военный заявил о способности ЗРК «Тор» сбивать любые дроны

    Военный: ЗРК «Тор» успешно сбивал БПЛА разных типов и размеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» показал высокую эффективность против дронов различных конструкций и видов двигателей, отмечают военные.

    О возможностях зенитно-ракетного комплекса «Тор» рассказал старший оператор дивизиона 57-й бригады группировки войск «Восток» в эфире канала «Россия 1». Военный подчеркнул, что для ЗРК не имеет значения, какой двигатель установлен на беспилотнике – электрический или механический.

    «Нет разницы, на каком [типе двигателя дрон летит] – то ли электричка, то ли механичка, она [цель] в любом случае будет сбита. В основном БПЛА самолетного типа, которые на Россию летят, мы их сбиваем», – заявил он.

    Комплекс «Тор» был изначально спроектирован для борьбы с традиционными летательными аппаратами, однако сейчас успешно применяется против современных угроз, включая БПЛА. Российские расчеты регулярно фиксируют и уничтожают различные типы беспилотников, в том числе самолетного типа, независимо от используемого топлива или высоты полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители концерна заявили, что зенитные комплексы «Тор» показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников.

    До этого на выставке Aero India назвали основные преимущества ЗРК «Тор». А в Белоруссию уже прибыла батарея российских комплексов «Тор-М2».

    22 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Ковальчук рассказал о советских научных истоках «Буревестника» и «Посейдона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х годов, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

    По его словам, создание стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» стало прямым результатом фундаментальных исследований советских ученых, начатых еще в конце 1940-х годов, передает ТАСС.

    Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в Петербурге продемонстрировал участникам заседания фотокопию первой страницы отчета о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Документ был утвержден в 1955 году научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, а также крупными учеными Анатолием Александровым и Мстиславом Келдышем.

    «Сегодня мы имеем «Буревестник» и «Посейдон» только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», – отметил Ковальчук. По его словам, разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР, которая сейчас известна как Курчатовский институт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил.

    Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Владимир Путин также заявил о достижении задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    23 января 2026, 21:46 • Новости дня
    В Москве арестовали замглавы Сергиева Посада за коррупцию

    В Москве арестовали замглавы Сергиева Посада за коррупцию и обман

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместителя руководителя администрации Сергиева Посада заключили под стражу по делу о мошенничестве и получении взятки, фигурантом стал Сергей Тостановский.

    Тверской районный суд Москвы поддержал ходатайство следствия и решил арестовать Сергея Тостановского, первого заместителя главы администрации Сергиева Посада, сообщает ТАСС.

    Его подозревают сразу по двум статьям: мошенничество, квалифицированное по части 3 статьи 159 УК РФ, и получение взятки в крупном размере по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

    В пресс-службе суда уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на основании обвинения в совершении двух эпизодов мошенничества и одного эпизода получения взятки. По данным следствия, Тостановский действовал в должностном статусе и причастен к коррупционным схемам.

    Ранее аналогичные дела возбуждались в отношении других сотрудников муниципальных администраций Московской области, но впервые под арест попал заместитель главы Сергиева Посада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали руководителя отдела закупок администрации Ялты во время передачи более 300 тыс. рублей за оформление земельного участка.

    Следственные органы завершили расследование дела о хищении крупной суммы, где фигурирует бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

    Двух заместителей главы кубанского минтранса отправили под стражу по делу о хищениях на 2,8 млрд рублей.

    24 января 2026, 06:56 • Новости дня
    Экс-начальник Казанского вокзала Черников частично признал вину

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно документам суда, бывший начальник Казанского вокзала Игорь Черников, который обвиняется в посредничестве при взяточничестве на общую сумму 1,3 млн рублей, частично признал вину.

    «Вину признаю частично, не согласен с квалификацией инкриминируемого мне преступления», – приводит ТАСС выдержку из судебного документа.

    Игорь Черников обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в посредничестве во взяточничестве. Черников заявлял, что его дело квалифицировать по данной статье нельзя и просил переквалифицировать её на преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Черникова отправили под домашний арест.

    При этом в декабре сотрудники ФСБ задержали руководителя отдела закупок администрации Ялты во время передачи более 300 тыс. рублей за оформление земельного участка. В январе Москве арестовали замглавы Сергиева Посада за коррупцию.

    23 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбиты восемь украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    За восемь часов средства ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов украинского производства, в том числе шесть в Белгородской области.

    Минобороны России сообщило, что в период с 08:00 до 16:00 мск восемь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над российскими регионами, передает ТАСС.

    Шесть аппаратов были сбиты над Белгородской областью, еще по одному – над Курской и Воронежской областями.

    Ведомство уточнило, что все беспилотники были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. О пострадавших или разрушениях в результате этих инцидентов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа в ночь с четверга на пятницу.

    За три часа российские средства ПВО уничтожили двадцать два украинских беспилотника над Курской областью.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четырнадцать украинских беспилотников.

    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины
    Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Орбан заявил о наличии в ЕС документа по отправке войск на Украину
    New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

