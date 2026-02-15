Tекст: Дмитрий Зубарев

Пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы в Финляндии происходят на регулярной основе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. По словам дипломата, «полным ходом продолжается разведывательная деятельность военного блока. Фактически на регулярной основе фиксируются пролеты натовских разведсамолетов вдоль границы с Россией».

Кузнецов также добавил, что стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США «плотно освоили» финское воздушное пространство. Кроме того, в 2025 году на авиабазе Пирккала впервые в Северной Европе был размещен разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия НАТО у западных границ России. Альянс мотивирует расширение своих инициатив необходимостью «сдерживания российской агрессии». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы другим странам, однако будет внимательно реагировать на действия, которые могут быть опасны для национальных интересов.

