FT: Европа осталась недовольна речью Рубио в Мюнхене

FT: Европейские дипломаты сочли речь Марко Рубио рассчитанной на США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Газета Financial Times, ссылаясь на неназванного немецкого дипломата, сообщает о недовольстве европейских представителей выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

По мнению дипломата, слова Рубио были адресованы скорее американской аудитории, чем союзникам, что не соответствовало ожиданиям европейской стороны.

В ходе конференции Рубио подчеркнул, что США не стремятся отдалиться от союзников, а наоборот, хотят возродить давнюю дружбу и вместе с Европой двигаться к новому веку процветания. Он также заявил, что разногласия между США и европейскими странами связаны с обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы и отметил, что судьбы обеих сторон «всегда будут переплетены».

Несмотря на эти заявления, некоторые участники конференции отнеслись к словам Рубио сдержанно. Как отмечает Financial Times, в зале наблюдалась холодная реакция, а немецкий дипломат прямо заявил: «Это не тот ответ, который мы искали». Он также выразил мнение, что речь Рубио не содержала ожидаемой поддержки со стороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что судьба Штатов навсегда связана с Европой. Он также отметил стремление США к сближению с европейскими союзниками и подчеркнул важность культурных и духовных связей.

При этом сербский дипломат Владимир Кршлянин назвал атмосферу конференции нездоровой и обратил внимание на влияние воинственной позиции Германии и других стран Запада на ход форума.