Tекст: Денис Тельманов

Украинская делегация прибыла на польскую границу с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

Визит состоялся 10 февраля, когда польские пограничники провели экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины.

Бригадный генерал Даниэль Войташкевич провел для гостей экскурсию по оборудованию и снаряжению, а также познакомил их с работой пограничного поста в Барцянах. Делегации рассказали о задачах, которые стоят перед польскими пограничниками на этом участке.

Россия в последние годы неоднократно отмечала рост активности Североатлантического альянса у своих западных границ и высказывала обеспокоенность усилением присутствия НАТО в Европе.

В Москве подчеркивают, что действия, которые могут угрожать российским интересам, не останутся без внимания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата о планах НАТО по нападению на Калининградскую область, назвав такие действия самоубийственными.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал литовскую фразу из «Александра Невского» в ответ на слова о возможной блокаде региона.

