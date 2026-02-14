Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Украинская делегация прибыла на границу Польши с Калининградом
Украинская делегация 10-го мобильного подразделения пограничной охраны впервые посетила польский пограничный пост в Барцянах, чтобы ознакомиться с оборудованием и работой инфраструктуры.
Украинская делегация прибыла на польскую границу с Калининградской областью, передает РИА «Новости».
Визит состоялся 10 февраля, когда польские пограничники провели экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины.
Бригадный генерал Даниэль Войташкевич провел для гостей экскурсию по оборудованию и снаряжению, а также познакомил их с работой пограничного поста в Барцянах. Делегации рассказали о задачах, которые стоят перед польскими пограничниками на этом участке.
Россия в последние годы неоднократно отмечала рост активности Североатлантического альянса у своих западных границ и высказывала обеспокоенность усилением присутствия НАТО в Европе.
В Москве подчеркивают, что действия, которые могут угрожать российским интересам, не останутся без внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата о планах НАТО по нападению на Калининградскую область, назвав такие действия самоубийственными.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал литовскую фразу из «Александра Невского» в ответ на слова о возможной блокаде региона.