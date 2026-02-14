Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
В результате атаки беспилотников по поселку Центральный в ЛНР медицинскую помощь получили 19 местных жителей, включая находившихся в домах.
Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.
По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.
«В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.
В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.