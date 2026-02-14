При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек

Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.

По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.

«В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.