    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    14 февраля 2026, 19:41

    При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек

    В результате атаки беспилотников по поселку Центральный в ЛНР медицинскую помощь получили 19 местных жителей, включая находившихся в домах.

    Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.

    По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.

    «В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.

    13 февраля 2026, 21:46
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (14)
    13 февраля 2026, 21:34
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Комментарии (34)
    14 февраля 2026, 12:44
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 12:52
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    Комментарии (14)
    13 февраля 2026, 21:04
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    Комментарии (21)
    13 февраля 2026, 21:14
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    Комментарии (4)
    14 февраля 2026, 17:34
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене
    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    Комментарии (8)
    13 февраля 2026, 21:28
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Комментарии (13)
    13 февраля 2026, 20:38
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финский залив сейчас покрыт льдом примерно на 80%, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

    Непрерывные морозы в течение полутора месяцев способствовали значительному продвижению ледяного покрова на запад, сообщил Колесов в Telegram-канале. Однако он отметил, что усиление северо-восточного ветра, связанное с прохождением циклона южнее Петербурга, приводит к разрыву и растяжению льда.

    Колесов также подчеркнул, что если морозная погода сохранится, возможно полное покрытие залива льдом. Он напомнил, что в последние относительно теплые зимы такого количества льда на заливе не наблюдалось. Ранее лед полностью покрывал лишь восточную часть Финского залива, а на западе, где было теплее, ледяной покров почти не формировался, добавил глава Гидрометцентра.

    На прошлой неделе сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе.

    Комментарии (4)
    14 февраля 2026, 14:51
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    Комментарии (7)
    14 февраля 2026, 17:44
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление в Мюнхене

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    Комментарии (3)
    14 февраля 2026, 16:00
    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана

    Зеленский в Мюнхене публично оскорбил премьера Венгрии Орбана

    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительно прокомментировал позицию венгерского премьера Виктора Орбана по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Украинский лидер Владимир Зеленский вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Как отмечает издание «Страна», Зеленский уже не в первый раз негативно высказывается о венгерском лидере. Его критика ранее звучала на фоне сомнений Орбана относительно перспективы вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, месяц назад Владимир Зеленский публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан отреагировал на это словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает. Позже Орбан назвал Украину врагом и пояснил, что требования Киева к Брюсселю по запрету импорта российских энергоносителей противоречат интересам Венгрии.


    Комментарии (8)
    14 февраля 2026, 16:49
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    Комментарии (8)
    14 февраля 2026, 05:01
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    Комментарии (4)
    14 февраля 2026, 17:24
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    Комментарии (5)
    14 февраля 2026, 15:59
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    Комментарии (3)
